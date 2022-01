Davide Silvestri/ Da della “vecchietta” a Katia Ricciarelli, è polemica! Svolta con Nathaly?

La Casa del Grande Fratello VIP nelle ultime ore appare piuttosto come un bunker di guerra che una villa felice dove trascorrere il tempo tra privilegiati della società, ma questo è il gioco: mettersi in mostra dal punto di vista umano e, per quanto le strategie impongano un’etichetta comportamentale di fronte a milioni di utenti che spiano le vicende dei concorrenti, spesso ci si dimentica delle dinamiche e cadono maschere, veli e ipocrisie. Stiamo parlando ad esempio di Davide Silvestri, che ha avuto momenti di fiamme con l’attrice Nathaly Caldonazzo al punto che la bella romana gli ha chiesto, dopo l’ultima diretta del 10 gennaio, un momento di chiarimento reciproco.

Sentendosi al centro di pregiudizi da parte di Davide Silvestri, la Caldonazzo gli ha rivelato che non capisce l’indifferenza dell’uomo nei suoi confronti, lo sente distante, poco incline a socializzare con lei, piuttosto diffidente. ‘Ci sono rimasta male’, ha confessato Nathaly e Davide Silvestri l’ha ascoltata in questa sua confessione a cuore aperto. L’uomo da parte sua non si è dimostrato, ma ciò lo verificheremo nelle prossime giornate, chiuso ad un cambio d’idea nei confronti dell’attrice e le ha risposto ‘Sono pronto a cambiare idea’, dimostrando la volontà di togliere barriere e picchetti mentali nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Se da questo punto di vista Davide ha guadagnato, per volontà ed elasticità mentale, 100 punti morali, da un’altra parte ne ha persi 200 e ciò è accaduto con Katia Ricciarelli.

DAVIDE SILVESTRI, LA REAZIONE FURIOSA DI KATIA RICCIARELLI AD UN SUO SCHERZO

Cosa è successo tra i due? Da qualche giorno la soprano più amata e celebre d’Italia era tranquilla, viveva con spirito collaborativo la sua vita nella casa, non bisticciava più con le rivali storiche nello show, ma nel momento in cui Davide Silvestri, a suo dire scherzando, assieme a Barù, le ha dato della “vecchietta”, la Katia nazionale lo ha apostrofato prima dicendogli parole pesantissime, tra le quali un sonoro str***, per poi zittirlo con un perentorio ‘Continua e ti tiro uno schiaffo, ti chiamo nano!’.

Possiamo dire che la settimana di Davide è iniziata all’insegna dello scontro con il gentil sesso e dovrà regolarsi un attimo in alcuni atteggiamenti se vorrà portare il pubblico dalla sua parte, i giochi sono sempre più intricati e basta poco per spostare l’ago della bilancia. In ogni caso, pare che il buon Davide Silvestri abbia accusato il colpo dopo questi litigi, ed in particolare dopo quello inatteso con la Ricciarelli: “Sono deluso e motivato” ha confidato a Miriana Trevisan.



