Davide Silvestri: “Invitati al matrimonio con Alessia? Scelti col cuore”/ “Jessica…”

Davide Silvestri e il matrimonio con Alessia Costantino: tutti i retroscena

Davide Silvestri, dopo aver sposato la sua fidanzata Alessia Costantino, racconta tutti i retroscena del matrimonio in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola. Quello di Davide e Alessia è stato un matrimonio semplice a cui hanno partecipato parenti, amici ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Non tutti gli ex vipponi, tuttavia, hanno partecipato al matrimonio di Davide e Alessia e a svelare il motivo per cui ha scelto di invitare alcuni vipponi escludendo i vip con cui ha condiviso più tempo nella casa come Alex Belli e Soleil Sorge.

Davide Silvestri si sposa dopo il Gf vip/ Assenti Alex Belli e Soleil Sorge, presenti

“Come ho scelto quali ex gieffini invitare? Semplicemente usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro”, ha raccontato l’attore in un’intervista esclusiva a Chi Magazine.

Davide Silvestri e l’amicizia con Barù

Chi, invece, ha assistito in prima fila al matrimonio di Davide e Alessia è sicuramente Barù che, pur essendo entrato dopo nella casa del Grande Fratello Vip, ha instaurato un rapporto d’amicizia profondo con Davide. “Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto. Grazie a lui, moralmente, ho retto fino alla fine: gli voglio molto bene, molto. E Jessica Selassié… beh, abbiamo spento insieme le luci della “Casa”, come potevo non invitare la mia finalista? E poi con lei ho avuto sempre un buon rapporto”, ha spiegato Davide.

Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino/ Ecco chi c'era: i Jerù e...

Nessun riferimento, dunque, a Soleil Sorge e Alex Belli che, pur avendo formato un trio unico con Davide durante i primi tre mesi del reality, non hanno mantenuto un rapporto con l’attore.

LEGGI ANCHE:

Chi non c'è del GF VIP al matrimonio di Davide Silvestri?/ Tra gli assenti Soleil e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA