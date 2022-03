Davide Silvestri vincitore Grande Fratello Vip? Ecco perché!/ Un’occasione di…

Davide Silvestri, vincitore del Grande Fratello Vip grazie alle qualità da stratega

Davide Silvestri potrebbe rivelarsi un terzo incomodo per le sorelle Selassiè. In vista della finale del Grande Fratello Vip, c’è chi è convinto che l’attore potrebbe soffiare la vittoria a Jessica e Lulù. Nelle ultime settimane, Davide è stato criticato dal pubblico. C’è chi sospetta che l’attore abbia giocato di strategia. Anche quando ha nominato Soleil Sorge, Davide è stato messo sotto attacco. In molti hanno pensato che Davide l’avesse nominata con l’intento di buttarla fuori dal reality. Davide è stato il concorrente che meno ha preso una posizione. E’ rimasto in disparte e non ha alimentato neanche il gossip visto che una fidanzata fuori ce l’aveva e non ha dato adito a pettegolezzi. Un’arma a doppio taglio per Davide che se da una parte ha ricevuto degli apprezzamenti per il suo atteggiamento “sottotraccia”, dall’altra è stato oggetto anche di polemiche.

Pochi giorni fa, l’attore durante una conversazione con Jessica ha dichiarato: “Penso di meritarmi di vincere la finale”. Una dichiarazione che denota il suo essere poco umile ma anche sicuro di sé. Davide Silvestri non è riuscito spesso ad essere in equilibrio con sé stesso. E’ stato smascherato da Nathaly Caldonazzo che ha sottolineato le sue reazioni eccessive ogni volta che Davide finiva in nomination. Davide Silvestri non accetta le sconfitte e per questo probabilmente non accetterebbe di perdere la finale del Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello Vip come un’occasione di rilancio. Dopo il successo della soap “Vivere”, Davide aveva sostenuto tanti provini. Molti insuccessi e pochi successi. Davide Silvestri era finito nel dimenticatoio e grazie al Grande Fratello Vip il suo nome è tornato in auge. Davide Silvestri aveva fatto anche l’operaio per guadagnare dei soldi. E la grande lezione gliel’ha data proprio suo padre quando gli ha detto che si sarebbe dovuto vergognare di andare a rubare e non di lavorare. Da questo punto di vista, Davide ha offerto una lezione importante. Da un lato, Davide si meriterebbe di vincere questa edizione. Sarebbe per lui una grande conquista dopo anni di sacrifici e sofferenze. Una vittoria che lo ripagherebbe di quello che ha sofferto in questi anni.

Dall’altra però Davide non si è mai sporcato le mani. Ha preferito mantenere un atteggiamento difensivo scegliendo di vestire i panni della vittima a volte. Ha sofferto per la fine dell’amicizia con Alex Belli ma non ha mai cercato un chiarimento. E si sa che se vuoi bene davvero ad una persona, il primo passo lo fai. Si è mostrato nel suo aspetto doppiogiochista quando aveva rivelato di essere rimasto deluso da Soleil ma poi in una puntata l’ha nominata dicendo che si meritava la finale. Non si è mai capito effettivamente cosa pensasse realmente. Se la vittoria fosse avvenuta nei primi mesi del Grande Fratello Vip, Davide sarebbe stato il vincitore più meritevole. Ora come ora però la sua immagine si è sporcata e rispetto a lui altri meritano sicuramente di vincere. Davide non ha fatto particolare attenzione. Ha cercato di mantenersi in equilibrio fin quando è stato possibile ma man mano che il gioco proseguiva si è dovuto esporre e la sua maschera è caduta.



