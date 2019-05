DAVIDE SIMONI, CIAO DARWIN VIAGGIO NEL TEMPO/ “Kamasutra: se mi becca la fidanzata..”

Davide Simoni ha fatto ridere tutti durante la prova del Viaggio nel Tempo nella squadra degli Umani a Ciao Darwin 8: Terre Desolate. Nel finale viene coinvolto in un siparietto molto simpatico sul cinema erotico. Dopo aver individuato alcune scene di Eyes Wide Shut, Lolita e Cinquanta sfumature di grigio viene “costretto” con la sua collega dei Mutanti a provare delle posizioni assurde del kamasutra. Un ballerino e una ballerina vengono messi a disposizione dei protagonisti, in una scenetta che è ovviamente molto più ironica che a luci rosse. Simpaticissimo Davide sottolinea: “Mamma mia, se la mia fidanzata mi becca che faccio il kamasutra“. E sui social network è un tripudio per lui, apprezzato dal pubblico per la sua innata naturalità e per una simpatia pungente, anche se c’è qualcuno che lo punzecchia per la cultura cinematografica. Alla fine non c’è confronto con Simona Leopizzi e regala un bel risultato alla sua squadra. (agg. di Matteo Fantozzi)

Una simpatia travolgente

Davide Simoni è il protagonista del Viaggio nel tempo a Ciao Darwin 8: Terre Desolate. Il ragazzo si presenta come un 29enne originario della provincia di Frosinone e prima che Paolo Bonolis lo interrompa racconta anche che organizza una festa nel suo paese. Di lui sappiamo veramente poco, o meglio niente, visto che non si trova facilmente sui social network, rispetto alla sua compagna di Viaggio Simona Leopizzi. Vestito in maniera molto semplice si presenta con un pantalone marrone, una camicia azzurra e una giacca blu. È un ragazzo molto normale dal punto di vista fisico e probabilmente per questo è stato scelto nella squadra degli Umani. Segni particolari? Ha una crestina come pettinatura che forse andava di moda una ventina di anni fa, ma la sua simpatia è veramente trascinante.

Davide Simoni, Viaggio nel tempo Ciao Darwin: che figuracce sul cinema

Non poteva capitare prova più dura di questo Viaggio nel tempo a Ciao Darwin per Davide Simoni. Il ciociaro di 29 anni infatti totalmente ignaro di cosa avvenga nel mondo del cinema. Quando gli mostrano di fronte Don Vito Corleone, una rappresentazione dalla saga Il Padrino, lui è in difficoltà nel riconoscerlo. Ancora peggio fa quando di fronte alla protagonista di Grease pensa che si trovi di fronte a Lady Gaga. Quando invece deve indovinare Psyco di Alfred Hitchock pensa che il film con l’uomo che pugnala una donna nella doccia sia uscito da Sherlock Holmes. Nonostante il totale fallimento alla fine si ride e probabilmente viene centrato l’obiettivo di questa simpatica e ironica prova che è tra le più amate della trasmissione di Canale 5.



