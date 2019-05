Ciao Darwin 2019, umani vs mutanti/ Madre Natura e diretta: Claudia Ruggeri e il Ken Umano capitani

CIAO DARWIN 2019: UMANI VS MUTANTI

Venerdì 24 maggio, alle 21.20 su canale 5, Paolo Bonolis, con l’immancabile Luca Laurenti, conduce la decima ed ultima puntata di Ciao Darwin 2019. Quella che si conclude questa sera è l’ottava edizione della trasmissione targata Mediaset che ha portato a casa risultati importanti. La scorsa puntata è stata infatti seguita da 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share (i minuti finali 1.773.000 – 26%) vincendo, ancora una volta, la sfida con La Corrida che con l’ultima puntata ha portato a casa 3.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Nonostante il successo, però, non sono mancate le polemiche dopo l’incidente subito da un concorrente e che rischia la paralisi. Il pubblico, però, ha dimostrato ancora una volta di essere affezionato allo show che, anche questa sera, regalerà tanto divertimento con una nuova ed imperdibile sfida.

RODRIGO ALVES KEN UMANO E CLAUDIA RUGGERI CAPITANI A CIAO DARWIN

Dopo la sfida tra Web e Televisione di cui sono stati protagonisti Paola Perego e la coppia di youtuber Il Pancio e Enzuccio, la sfida dell’ultima puntata di Ciao Darwin 2019 è quella tra Umani e Mutanti ovvero tra tutti coloro che hanno trasformato il proprio aspetto fisico sottoponendosi a più operazioni chirurgiche. Capitano della squadra degli Umani sarà Claudia Ruggeri mentre a capitanare la squadra dei Mutanti sarà Rodrigo Alves, conosciuto come il Ken Umano che, per assomigliare ancora di più al fidanzato di Barbie ha scelto anche di farsi togliere alcune costole. Anche in questa puntata torneranno le sfide più amate dal pubblico ovvero la macchina de tempo, la prova coraggio che nello scorso appuntamento ha creato diversi problemi all’ex gieffina Floriana Messina, la sfilata e la sfida dei cilindroni.

CHI È MADRE NATURA DELL’ULTIMA PUNTATA DI CIAO DARWIN 2019

Grande attesa per l’ultima Madre Natura di Ciao Darwin 2019. Nella penultima puntata del programma di Paolo Bonolis, detentore del destino dei concorrenti è stato Padre Natura, interpretato da Filippo Melloni, studente di medicina che dopo aver guardato la trasmissione per anni da spettatore, ha realizzato il suo sogno. Questa sera, però, tornerà Madre Natura. Chi sarà? L’ultima detentrice del destino dei protagonisti è stata la modella brasiliana Michelle Sander. Questa sera di quale nazionalità sarà Madre Natura? Lo scopriremo solo quando comincerà la puntata.



