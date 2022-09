Davide tra Sara, Catia e Laura a Uomini e Donne/ Maria: “Dopo un rapporto intimo…”

Davide tra Laura, Catia e Sara a Uomini e Donne

Primi problemi di cuore a Uomini e Donne. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Catia e Laura. Quest’ultima racconta di essere uscita con Davide per diverso tempo e di aver conosciuto anche la figlia. Poi racconta di aver scoperto sul cellulare di Davide dei messaggi che si scambiava con Sara. “Gli ho chiesto perchè sentiva Sara e lui mi ha detto che non eravamo fidanzati. Poi mi ha chiesto una pausa di riflessione, ma non abbiamo quindici anni e quindi l’ho presa malissimo”, racconta Laura.

“Mentre frequentava Laura sentiva anche Catia che, però, essendo amica di Laura, capisce subito la situazione e si tira fuori”, spiega Maria De Filippi. “Cosa ti dicevo?” – chiede Catia a Laura. “Un uomo che ha cinque figli con tre donne diverse…”, aggiunge svelando di essere stata corteggiata da Davide che, attualmente, sta frequentando Sara che arriva in studio per raccontare il proprio rapporto con Davide.

Davide e Sara lasciano Uomini e Donne: è nato l’amore

Dopo il racconto di Laura e Catia, Maria De Filippi chiama in studio anche Davide. “Le donne sono quattro, non tre”, puntualizza Davide correggendo l’affermazione di Catia. La presenza di Davide scatena la rabbia di Laura: “Sapevi che ero innamorata di te e te ne sei approfittato facendo sentire le persone in colpa”, sbotta Laura.

“Perchè i tuoi sentimenti cambiano dopo aver avuto un rapporto intimo con una donna?”, chiede Maria De Filippi mentre Davide nega. “Sei uno squallore”, aggiunge Tina Cipollari. In studio lo scontro si infiamma con Davide che appare sempre più in difficoltà. Se Catia e Laura lo attaccano, Sara afferma di essere a conoscenza di tutto aggiungendo di stare con lui da circa due settimane.

