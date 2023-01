Davide, viola il regolamento/ Autrice del GF Vip furiosa: “Subito in magazzino”

Davide rimproverato al GF Vip da un’autrice: ecco cosa è successo

Davide Donadei si è scagliato spesso contro Oriana Marzoli, con una serie di insulti poco piacevoli. Nelle ultime settimane è stato anche protagonista di un’espressione infelice nei confronti della bionda venezuelana che ha creato polemiche sul web. L’influencer spagnola scherzando ha detto: “Oddio, soffoco” e l’ex tronista ha risposto: “Magari“. Insomma, tra i due concorrenti non c’è proprio simpatia.

Nelle ultime ore, però, Davide Donadei ha violato il regolamento parlando proprio di Oriana a Nikita e Antonella. L’ex tronista, come riporta Biccy, cerca di comunicare con la modella su un foglio di carta: “Lei ha un copione scritto qui ed è la sua prima cosa. Poi ti posso dire un’altra roba? C’è qualcuno che non mi convince molto oltre a lei. Hai capito? Em… guarda… proprio non mi convince”. A questo punto, interviene un’autrice del Grande Fratello Vip 2022 e rimprovera il concorrente: “Davide, penna e carta in magazzino, subito! No, non lasciarli lì, portali subito“.

Davide Donadei contro Oriana Marzoli: “Mi spinge e mi tocca”

Davide Donadei se inizialmente provava attrazione per Oriana Marzoli, ha poi cambiato completamente pensiero sull’influencer spagnola. Nel corso delle settimane l’ex tronista ha preso in antipatia la bionda venezuelana ricoprendola di commenti negativi e poco lusinghieri.

L’ex tronista si è sfogato in confessionale proprio riguardo Oriana: “In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava. Sinceramente Anto se piace una roba del genere voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità” come riporta Biccy.

