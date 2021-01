Dayane Mello abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Sono stanca di soffrire…”

Crisi per Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020. Sono passati 114 giorni da quando la modella brasiliana è entrata nella casa di Cinecittà, ma nell’ultima settimana, sta affrontando un periodo complicato. Dopo aver raccontato a Mario Ermito il dramma vissuto quando aveva solo 16 anni, nelle scorse ore, Dayane Mello, sola in camera con Samantha De Grenet, si è lasciata andare ad uno sfogo che si è concluso con le lacrime. “Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire”, ha raccontato alla De Grenet non riuscendo a non piangere. Samantha la ascolta, la fa parlare e poi cerca di consolarla utilizzando parole ricche d’affetto e di dolcezza. “Pensa a come la tua vita è migliorata, stai facendo un’esperienza bellissima”, nota la De Grenet.

DAYANE MELLO IN CRISI

La discussione con Adua Del Vesco pare aver lasciato il segno su Dayane Mello che, da qualche giorno, non sfoggia più il suo sorriso e si mostra in difficioltà. La modella brasiliana non nasconde di essere in crisi, ma Samantha De Grenet la esorta a non mollare, a continuare l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e a godersi ciò che di bello è riuscita a fare nella sua vita. “Devi continuare per tua figlia, stai tranquilla che la gente guarda oltre i litigi o uno spacco”, le dice Samantha. “Vorrei avere più stabilità, ho sempre paura di perdere quello che riesco a raggiungere” aggiunge Dayane trovando in Samantha una spalla su cui contare. “Tu non devi accumulare queste preoccupazioni, rivedrai presto tua figlia e tuo fratello”, conclude la De Grenet. Dayane, da parte sua, è sempre più vicina ai nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. La Mello, infatti, è sempre più vicina anche a Carlotta e Cecilia. Riusciranno a convincerla a restare nella casa?



