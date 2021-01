Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nominati/ Antonella Elia senza freni, Natalia Paragoni choc

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 31esima puntata

Trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 piuttosto infuocata. La nuova diretta condotta da Alfonso Signorini lascia ampio spazio alle liti tra donne. Ad aprire la puntata è infatti un ingresso nella Casa a sorpresa: quello di Antonella Elia. L’opinionista ha voluto un confronto con Samantha De Grenet dopo le sue parole di alcuni giorni fa, scatenando uno scontro molto forte. Forti lo sono state soprattutto le parole della Elia, nota per non aver peli sulla lingua. Nonostante abbia sicuramente creato dinamiche, le parole usate da Antonella sono state ‘too much’. VOTO 5.

L’altro punto forte della puntata è stato sicuramente l’annuncio fatto da Alfonso Signorini ad Andrea Zelletta sulla sua fidanzata: Natalia Paragoni non ha accettato il nuovo invito al Grande Fratello per chiarire i dubbi di Andrea e, per di più, ha diffidato il programma dall’affrontare l’argomento ‘tradimento’. Perché? VOTO 5 per lei. VOTO 7 per Andrea, che l’ha comunque difesa ad ogni costo.

Dayane Mello al centro delle polemiche, Zenga…

Altro argomento della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip è stata la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e la crisi nata dall’intervento della mamma di lui a Capodanno. La signora Margherita è tornata e ha ribadito il suo pensiero invitando il figlio a limitarsi con Giulia, parole ben poco apprezzate dal pubblico. VOTO 4 per lei. VOTO 8 per Pierpaolo che ha ribadito alla madre la volontà di vivere le emozioni in modo veritiero. Altra protagonista della serata è stata Dayane Mello, al centro di numerosi scontri nel corso della settimana. Piombano su di lei sempre più dubbi in merito alla veridicità delle sue amicizie nella Casa, soprattutto a causa dei comportamenti nei confronti di Adua. VOTO 5. Inizia ad aprirsi anche Andrea Zenga che, pur parlando di argomenti delicati come il rapporto con suo padre Walter, riesce ad essere sempre educato e giusto. VOTO 7.

I nominati e l’eliminato della 31esima puntata

Concludiamo con l’eliminato e i nominati di questa trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Ad abbandonare la Casa in modo definitivo è stato Giacomo Urtis. Tanti sono invece i concorrenti finiti al televoto questa settimana: Dayane Mello, Mario Ermito, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Adua Del Vesco, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga. Uno tra loro verrà definitivamente eliminato nella puntata di lunedì 11 gennaio.



