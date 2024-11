Dayane Mello e la vita privata: l’ex Stefano Sala e la figlia Sofia

Dopo un lungo periodo lontano dalla scena televisiva, Dayane Mello è pronta a tornare alla ribalta questa sera, ospite della nuova puntata del Grande Fratello 2024. L’occasione è quella di entrare nella Casa più spiata d’Italia, che la vide già concorrente nell’edizione 2020/21, ma questa volta in veste di ospite per una sorpresa a Helena Prestes, sua carissima amica. La modella di origini brasiliane torna così in televisione e, per molti, la curiosità è legata non solo alla sua vita professionale ma anche alla sua attuale sfera privata: Dayane Mello ha un fidanzato?

La modella ed ex gieffina è spesso piombata al centro del gossip per la sua movimentata vita sentimentale, caratterizzata da un’importante relazione del passato e da numerosissimi flirt, veri o presunti tali. Sicuramente l’amore più importante della sua vita è quello che l’ha legata a Stefano Sala, di professione modello; una lunga relazione durata dal 2013 al 2017 e che ha anche portato alla nascita di una figlia, Sofia, nel 2014.

Dayane Mello tra veri e presunti flirt: ha un fidanzato?

Archiviata la relazione con il modello, Dayane Mello ha avuto una storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, erede della nota famiglia di imprenditori nel settore delle armi, durata dal 2017 al 2019: anche in questo caso la relazione è giunta ai titoli di coda. Successivamente alla modella sono stati accostati numerosi presunti flirt, da quello con Tomaso Trussardi nell’agosto 2023, quando furono avvistati insieme ad un evento a Paestum, alla presunta liaison con Stefano De Martino ipotizzata da uno scoop del giornalista Gabriele Parpiglia lo scorso marzo.

Nulla di tutto ciò è stato però confermato dalla diretta interessata, sempre nel vortice del gossip sebbene della sua attuale vita sentimentale non siano disponibili molte informazioni. Non sappiamo infatti al momento se ha un fidanzato al suo fianco o se è single; magari qualche dettaglio in più spunterà fuori dalla sua ospitata al Grande Fratello 2024 di questa sera?