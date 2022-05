Dayane Mello apre profilo OnlyFans: “Fotografia è arte”/ L’annuncio poi il mistero…

Dayane Mello sbarca ufficialmente su OnlyFans, il social network dove solitamente vengono pubblicate fotografie private. La bella modella brasiliana ha deciso di aprire un profilo personale così come annunciato dalla stessa attraverso una storia su Instagram, stories poi sparita ma catturata da 361magazine.com, che ha riportato le parole della stessa ex gieffina tramite social: “Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans”.

Dayane Mello non fa quindi riferimento a foto di nudo, nonostante Only Fans sia un social utilizzato in particolare per degli scatti un po’ osè, ma in ogni caso siamo certi che la stessa modella brasiliana attirerà un sacco di fan anche lì. Per vedere la sua pagina ufficiale su OF si può cliccare qui, e sulla stessa leggiamo, scritto in portoghese: “Modella brasiliana, residente in Italia. Avventuriera e spirito libero per vivere nuove emozioni”.

DAYANE MELLO: ECCO I COSTI DELL’ABBONAMENTO AD ONLYFANS

Per quanto riguarda i costi (Only Fans è a pagamento, ci si abbona per vedere un determinato profilo), Dayane Mello indica un prezzo di 15 dollari al mese, o eventualmente i pacchetti scontati, leggasi 42.75 dollari ogni 3 mesi, 81 dollari per sei mesi e infine 162 dollari per il pacchetto da 12 mesi.

A questo punto siamo curiosi di vedere i primi scatti pubblicati sul nuovo social e chissà che la stessa non li stia confezionando presso lo studio fotografico che ha mostrato in alcune delle ultimissime stories su Instagram, il “Cross Studio di Milano”, con tanto di commento: “Adoro questo posto”. Negli scorsi giorni Dayane Mello aveva anche fatto sapere di essere alla ricerca di una figura digitale che possa collaborare con lei, e precisamente aveva spiegato: “Sono qui per dirvi che sto cercando un digital media manager, vorrei trovare qualcuno in grado di lavorare direttamente con me”. Che le due cose siano collegate?

