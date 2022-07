Dayane Mello attacca Giulia De Lellis e posa senza veli/ “Scopri il corpo e l’anima”

Grande fratello vip, Dayane Mello “insegna” con il nudo integrale

Per molti telespettatori può dirsi la vincitrice morale del Grande fratello vip 5 e dopo essersi mostrata molto vicina e complice con l’amica datata Soleil Sorge, via social, Dayane Mello torna a destare clamore mediatico. Il motivo alla base dell’attenzione mediatica puntata sulla modella brasiliana? Riattivatasi tra le Instagram stories e i post pubblici sul noto social, l’ex Grande fratello vip ha condiviso una serie di immagini che la immortalano come mamma l’ha fatta, in un nudo integrale inaspettato, occasione in cui la seducente brasiliana indossa solo un cappello di paglia che le copre la folta chioma di capelli color castano sabbiato. A rendere i post particolarmente hot, oltre le curve mozzafiato, sono le pose intrise di sex-appeal a cui si è lasciata andare la bella e tenebrosa Dayane Mello per amore dei follower, ma oltre le apparenze c’è di più. O almeno questo è stando alla descrizione sibillina che l’ex gieffina vip rilascia a corredo del nudo social più hot delle ultime ore, che la protagonista ha immortalato in foto in quello che sembra essere il set di un nuovo shooting fotografico.

“Scopri il corpo, ma soprattutto scopri la tua anima”, è l’equivalente traduzione in italiano del messaggio in lingua spagnola che Dayane Mello rilascia a corredo dei suoi ultimi post bollenti, che ora scatenano gli internauti tra le reazioni più disparate ed in particolare emergono i messaggi di complimenti rilasciati dagli utenti per le grazie dell’ex gieffina. Insomma, Dayane così palesa di conoscersi a fondo e di non temere di mostrarsi così com’è, sia dentro che fuori, rispetto al giudizio dell’occhio pubblico e ai pregiudizi in genere.

Nel frattempo Dayane fa parlare di sé anche per un clamoroso attacco social sferrato all’ex Uomini e donne ed ex Grande fratello vip 2, Giulia De Lellis, con cui ha in comune l’amore Carlo Gussalli Beretta (ex storico della prima e attuale fidanzato della seconda). In un nuovo intervento mediatico, Dayane ha tacciato la “rivale” influencer di Pomezia di ipocrisia, incoerenza e opportunismo, per il fatto di lanciare online messaggi e appelli volti all’ “accettazione di sé” rispetto a problemi estetici come l’acne, solo per visibilità e business, per poi “ricorrere ai ripari” con ogni trucco e mezzo possibile, tra cui in primis il make-up: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”.

Non si esclude, intanto, che ad alimentare l’acredine tra le due ex Grande fratello vip sia proprio il trascorso sentimentale di Dayane con Carlo, che ora fa coppia fissa con Giulia. Chissà che la De Lellis non possa replicare alla brasiliana molto presto…











