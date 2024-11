Dayane Mello, chi è e carriera: il successo nella moda per brand internazionali

Dayane Mello torna nella Casa del Grande Fratello dopo essere stata protagonista in passato, nell’edizione 2020/21, ma questa volta il suo ritorno è speciale: farà infatti una sorpresa per la sua cara amica Helena Prestes, attualmente in gioco nel reality. Classe 1989, Dayane Mello è non solo un noto personaggio televisivo ma anche modella: nata e cresciuta in Brasile, nello Stato di Santa Catarina, ha debuttato sulle passerelle da adolescente vincendo un concorso di bellezza ed entrando in un’agenzia di moda a 17 anni in Cile, dando il via alla sua carriera e diventando una delle modelle più richieste in America Latina.

Tantissimi i brand internazionali per cui ha posato attraverso campagne pubblicitarie simbolo, come per Breil, Intimissimi e Yamamay, diventando poi una delle modelle di Guess nel 2016. La sua attività in passerella l’ha portata sotto i riflettori nazionali ed internazionali, al punto che in Italia ha iniziato a diventare anche personaggio televisivo, contattata da diversi programmi.

Dayane Mello “regina dei reality”, da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip

Dayane Mello, in televisione, ha debuttato nel 2014 come concorrente di Ballando con le stelle su Rai 1, per poi dare il via alla sua lunga carriera nel mondo dei reality. Nel 2015 ha preso parte a Monte Bianco – Sfida verticale su Rai 2, successivamente è stata una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi nel 2017, mentre nel 2020 è entrata nel cast di Pechino Express in coppia con la modella Ema Kovač.

Negli anni Dayane Mello è diventata una vera e propria regina dei reality, una veterana in questo particolare genere televisivo nel quale si è sempre distinta per coraggio, determinazione e grande schiettezza. È capitato anche nella stagione 2020/21, quando è stata concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e dove non sono mancati scontri e dinamiche di fuoco con alcuni coinquilini. Inoltre, a chiudere sinora il cerchio dei reality, nel 2021 ha partecipato a A Fazenda 13 trasmesso in Brasile.

