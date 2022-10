Dayane Mello concorrente al Grande Fratello Vip 2022?/ “Era al telefono con Signorini”: lo scoop!

Dayane Mello torna concorrente al Grande Fratello Vip 2022? Arriva la soffiata!

Dayane Mello pronta a tornare al Grande Fratello Vip? È questa l’indiscrezione che circola nelle ultime ore e che vorrebbe la modella e showgirl brasiliana pronta a tornare nella Casa in questa nuova edizione. A lanciare lo scoop, come riportano le colleghe di Blogtivvù, è stata Samara Tramontana nel corso di una chiacchierata con Giovanna Abate e Le Donatella a Casa Pipol.

“Io ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. – ha esordito Samara nel corso della chiacchierata, spiegando dunque che – Una di queste era sul treno con Dayane Mello Milano Roma. Ed ha visto, mentre lei stava scendendo, che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip”. Che la Mello sia dunque davvero in procinto di tornare nella Casa più spiata d’Italia?

Dayane Mello torna nella Casa? “In arrivo sei nuovi concorrenti al GF Vip”

Ulteriori dettagli sono stati poi aggiunti dal giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. Proprio lui ha rivelato che al Grande Fratello Vip 2022 sono previsti ben sei nuovi ingressi nelle prossime settimane; queste le sue parole: “Dayane era sul treno con Soleil, c’è stata la telefonata con Alfonso Signorini. Non si conoscono i contenuti. Però chiaramente nella Casa entreranno sei persone, ci saranno sei nuovi ingressi… chissà! – e ancora ha aggiunto – Se ci pensate Giulia Salemi è rientrata a due anni di distanza, Dayane farebbe lo stesso percorso”. Va ricordato che proprio qualche settimana fa Dayane ha ribadito sui suoi canali social di aver messo la parola fine alle sue avventure nei reality; che Signorini sia riuscito a farle cambiare idea?

