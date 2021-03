Dayane Mello confessione choc “Sono innamorata di una persona”/ Ritira fuori Balotelli in finale del GF Vip?

E forse il cerchio per Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 si chiuderà proprio come si è aperto ovvero con le sue rivelazioni su un uomo che ha amato e che avrebbe voluto riconquistare o magari tornarci semplicemente insieme. All’epoca si è parlato molto di questo soprattutto perché il fratello di questo misterioso uomo era nella casa. Naturalmente stiamo parlando di Enock e quindi di Mario Balotelli. Ma perché stiamo tirando di nuovo fuori il calciatore? Semplice. Come un fulmine a ciel sereno, Dayane Mello ha rivelato di essere innamorata di una persona fuori dalla casa. Inutile dire che in quel momento la reazione più sincera e giusta sia stata quella di Andrea Zelletta che, tra le risate, dopo aver pensato a Rosalinda, ha addirittura fatto il nome di Alfonso Signorini.

Dayane Mello “Sono innamorata di una persona”

A quel punto, però, proprio nel pugliese si è accesa una sorta di lampadina, la stessa che si è accesa per noi quando abbiamo pensato a questo fantomatico uomo che la brasiliana amerebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Sorridendo e voltandosi verso Pierpaolo Pretelli (che sarebbe al corrente della cosa), Andrea Zelletta ha rilanciato: “Ma è un grande fratello?”. Dayane Mello a quel punto ride e così l’ex tronista è convinto di aver indovinato, ma chi potrebbe essere questo fratello di un concorrente di cui la brasiliana sarebbe innamorata? Ma sicuramente Mario Balotelli visti che, a parte gli Zenga e il fratello di Pierpaolo che presto diventerà papà, non abbiamo visto molti “fratelli” alla sua portata. Sarà di nuovo lui il punto su cui battere una volta uscita dalla casa tra interviste sui giornali e quelle in tv?



