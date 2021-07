Dayane Mello e Andrea Turino fidanzati/ Presentazioni in famiglia e…

Dayane Mello si sta godendo l’estate in compagnia della figlia Sofia e degli amici. Tra un weekend e l’altro, la modella brasiliana ha incontrato Andrea Turino con cui pare sia iniziata una storia. Quello che sembrava un flirt passeggero si starebbe trasformando in una relazione più seria al punto che Dayane, a Caserta, pare abbia incontrato la famiglia di Andrea. Dopo aver trascorso qualche giorno a Sorrento per il compleanno dell’amica Soleil Sorge, Dayane ha raggiunto Caserta dove avrebbe incontratoi la famiglia di Andrea che, tra le storie di Instagram, ha condiviso una foto con Dayane, pubblicata dalla stessa modella brasiliana. A Caserta, la Mello ha portato con sè la figlia Sofia con cui si sta godendo qualche giorno di relax. Quella tra Dayane e Andrea, dunque, sarà una vera e propria storia d’amore?

Dayane Mello: "Non sono fidanzata"/ "Più conosco gli uomini, più preferisco i cani"

Dayane Mello, è amore con Andrea Turino? Sorrisi e abbracci sui social

Tra le storie pubblicate su Instagram, Dayane Mello ha pubblicato alcune foto in cui è in compagnia di Andrea Turino con cui si lascia andare a sorrisi e abbracci e si è mostrata in compagnia della madre dell’imprenditore. Lo stesso Andrea, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato le stesse immagini e si è mostrato anche in compagnia di Soleil Sorge, amica di Dayane. Tra l’imprenditore e la modella brasiliana, dunque, sarà amore vero? Solo pochi giorni fa, l’ex gieffina, si era lasciata andare ad uno sfogo ribadendo di non essere fidanzata e di non essere interessata agli uomini che non vorrebbero una donna con una personalità forte. “Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio… Mi avete stancata”. Andrea, dunque, sarà riuscito a farle cambiare idea?

