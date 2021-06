Dayane Mello: “Non sono fidanzata”/ “Più conosco gli uomini, più preferisco i cani”

Dayane Mello, dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, è diventata il bersaglio dei paparazzi, a caccia di uno scoop. Sono tanti i flirt che le sono stati affibiati, ma la modella brasiliana, attraverso una diretta Instagram, ha smentito tutti i rumors. Nella vita di Dayane Mello, per il momento, non c’è nessun nuovo amore. Dayane ha ribadito di essere single e di non aver trovato, per il momento, un uomo che accetti la sua forte personalità. “Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio… Mi avete stancata”, è lo sfogo a cui si è lasciata andare Dayane, stanca di vedere il proprio nome affiancato a presunti fidanzati.

Dayane Mello, lo sfogo sugli uomini

Dayane Mello è convinta della scelta fatta e ai fans rivela anche i motivi per i quali è single e non ha intenzione di fidanzarsi nuovamente. “Sono sola, libera. Gli uomini non vogliono una donna con personalità. Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono”, racconta. Mamma di Sofia, Dayane sta vivendo un momento sereno dal punto di vista professionale trascorrendo il tempo libero con sua figlia. Essere single, infatti, secondo la modella brasiliana, ha i suoi vantaggi: “Non è vero che abbiamo bisogno di un uomo per essere felici. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me. Più conosco gli uomini, più preferisco i cani…”, ha concluso l’ex gieffina.ù

