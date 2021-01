Dayane Mello e il messaggio della madre: “Fatte due diffide”/ Parpiglia svela…

Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 2020 dal 14 settembre, ha parlato spesso della propria infanzia in Brasile soffermandosi sul rapporto con la madre e sul passato di quest’ultima. Un racconto che è stato smentito dalla donna che, attraverso un videomessaggio mandato in onda nel corso della puntata del reality show dell’11 ottobre, ha raccontato una verità diversa da quella della figlia. Oggi, spuntano nuovi dettagli sul messaggio della madre e, a svelarli è Gabriele Parpiglia. Il giornalista, ai microfoni di Casa Chi, ha raccontato con la manager della modella, Paola Benegas la quale gli avrebbe parlato di due diffide inviate al Grande Fratello per evitare l’intervento della madre di Dayane.

“Sono state fatte due diffide al Grande Fratello per non mandare in onda il messaggio della madre, perché avrebbe potuto colpire in negativo Dayane”, ha fatto sapere Parpiglia.

Dayane Mello, la verità di Gabriele Parpiglia sul videomessaggio della madre

Il videomessaggio della madre ha scosso profondamente Dayane Mello ed è questo che l’entourage della modella brasiliana avrebbe voluto evitare. Come fa sapere Gabriele Parpiglia, la manager di Dayane, Paola Benegas, dopo aver saputo dal fratello della Mello, Juliano che la madre sarebbe stata presente alla puntata del Grande Fratello Vip tramite un videomessaggio, avrebbe cercato d’impedirlo senza, tuttavia, riuscirci. “Loro avevano già previsto che questo sarebbe potuto accadere e per questo Dayane non ha messo nella lista dei graditi né come video messaggi, né come ospite, né come lettera, proprio la madre”, ha spiegato ancora Parpiglia che ha poi mostrato un video di Juliano che difende la sorella schierandosi contro la madre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA