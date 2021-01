Mamma di Dayane Mello, chi è?/ Ex prostituta dall’infanzia difficile, oggi al Grande Fratello Vip

La diretta di questa sera del Grande Fratello Vip sarà senza dubbio significativa e molto emozionante per Dayane Mello. Nella casa più spiata d’Italia entrerà infatti sua mamma, così come annunciato poco fa sulla pagina Instagram dello stesso reality show di casa Mediaset: “Serata di grandi sorprese per i nostri Vipponi – si legge – in particolare, Dayane avrà la possibilità di rivedere la sua mamma”. Fra Dayane Mello e la mamma vi è un rapporto decisamente particolare, ed è molto probabile che l’incontro di questa sera sia toccante e commuovente. La modella straniera ne ha parlato molto durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini l’ha incalzata sul suo passato molto difficile.

La mamma, come ha spiegato, ha avuto ben dieci figli, ma era poverissima, al punto che si doveva prostituire per portare a casa qualche soldo. “Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna – aveva raccontato il dramma vissuto – con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra”.

DAYANE MELLO, MAMMA NELLA CASA DEL GF VIP: “DICE CHE MI AMA MA NON LO SENTO”

La mamma, come aveva raccontato Dayane Mello, si presentava una volta a settimana e sempre con un uomo diverso, e una volta ogni sette giorni portava da mangiare ai figli, poi andava via. La modella brasiliana ha perdonato la mamma “mi ha insegnato la vita”, ma ovviamente non si è mai potuto creare quel rapporto naturale che si crea in situazione normali. “Non avendo avuto una mamma – aveva ricordato sempre durante una diretta del Grande Fratello Vip – oggi ci sentiamo ma sono chiacchierate atipiche. Mi dice che mi ama ma io non la sento questa cosa. Mi sconvolge. L’ho perdonata perché non so cosa c’è stato nella sua vita, sicuramente non è stata facile”. Due anni fa la mamma di Dayane Mello l’ha contattata per conoscere la nipote Sofia, e chissà che quella di questa sera non sia un’occasione di riavvicinamento fra le due.



