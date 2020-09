Dayane Mello e Myriam Catania: scatta il bacio lesbo!/ Un sabato notte “hot” al Grande Fratello Vip 2020

Dayane Mello si è resa protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 5, di un siparietto decisamente piccante, un bacio con un’altra concorrente del reality show di casa Mediaset. Stiamo parlando precisamente di Myriam Catania, attrice e doppiatrice italiana nonchè ex compagna di Luca Argentero. Tutto colpa o qualcuno dirà merito, del vino, che nella serata di ieri è circolato in gran quantità sulla tavola della casa più spiata d’Italia. E così che, come scrivono i colleghi del quotidiano Libero, sono bastati appena due bicchieri a Dayane Mello per lasciarsi andare ad un bacio lesbo con Myriam Catania. A prendere l’iniziativa è stata proprio la modella brasiliana, che ha baciato sulle labbra la coinquilina del Grande Fratello Vip 5. La Catania è rimasta sorpresa, non si aspettava il gesto, ma pare che abbia apprezzato l’affetto. Un sabato sera quindi decisamente bollente quello appena passato per i concorrenti del Gf Vip 5, ormai pronti alla nuova puntata di domani.

DAYANE MELLO E MYRIAM CATANIA, BACIO NELLA NOTTE. INTANTO ICONIZE…

Quello fra Dayane Mello e Myriam Catania non è il primo bacio saffico nella casa del Grande Fratello Vip 5, visto che in precedenza l’ex di Argentero si era baciata, ma probabilmente era stato uno sbaglio, con Elisabetta Gregoraci: prese dall’emozione, le due si erano scambiate un caloroso saluto appena entrate nella casa, e le loro labbra si erano sfiorate. E sempre Dayane Mello ha fatto molto discutere i social in queste ultime ore dopo aver parlato dell’influencer Iconize; chiacchierando con Tommaso Zorzi ha rivelato che qualche tempo fa, Soleil Sorge, le avrebbe raccontato che Iconize non sarebbe stato realmente aggredito come invece era emerso. L’episodio risale allo scorso maggio quando Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, aveva svelato di essere stato aggredito da tre ragazzi mentre stava passeggiando con il proprio cane, con l’aggiunta di insulti omofobi. Una storia che aveva fatto il giro del web, ma che secondo la Mello sarebbe un fake. Lo stesso Iconize, commentando le parole di Dayane, si è limitato a dire: “Non voglio replicare – si legge su SoloDonna.it – farò direttamente una querela. Mi fa schifo tutto ciò, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere”.



