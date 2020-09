Myriam Catania/ “Con Luca Argentero non più amici, mi ha consigliato di…” (GF Vip 5)

Anche Myriam Catania ha deciso di fare il passo fatidico e sottoporsi al giudizio del pubblico del Gf Vip 5. Sarà una delle concorrenti che vedremo nella Casa da oggi, venerdì 18 settembre 2020, anche se i telespettatori la conoscono già come doppiatrice ed ex moglie di Luca Argentero. I due infatti sono stati sposati dal 2009 al 2016 e a oggi, anche se i rapporti sono pacifici, non ritengono di essere amici. Questo non ha impedito tuttavia a Myriam di chiedere consiglio all’attore sulla sua partecipazione al reality. “Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo”, rivela a Chi, “poi mi ha detto ‘Decidi tu'”. Argentero dopo tutto ha alle spalle una forte esperienza al GF, grazie a cui ha lanciato in via definitiva la sua successiva carriera da attore. “Lui lo ha fatto quando aveva vent’anni”, precisa Myriam, “non era nessuno e non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse”. La zia Simona Izzo invece ha subito sostenuto la scelta della Catania. “Lei ha sempre fatto il tifo per me”, racconta, “dice che sono una ‘sirena ammaliatrice'”. La neo concorrente invece è sicura che nella Casa potrà mostrare finalmente chi è, lontana dagli stereotipi di finzione che spesso vengono attribuiti a chi fa il mestiere dell’attore.

MYRIAM CATANIA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Myriam Catania ritiene di essere molto cambiata negli ultimi anni, soprattutto da quando è diventata mamma e ha superato i 40 anni. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 precisa che prima era una ribelle, amava andare contro le regole. “Volevo uscire dai binari per sperimentare quello che gli altri non facevano”, dice al settimanale Chi, “oggi sono più tranquilla e innamorata della vita. Mi spaventa invecchiare, ma crescere è bello”. Le cose per l’attrice sono cambiate in realtà già nel 2006, quando è finita in coma dopo una caduta dal motorino. “Quando ti succede una cosa del genere”, confessa, “sei talmente felice di essere sopravvissuta che il resto non conta. Vivevo un periodo bellissimo, stavo già con Luca [Argentero, ndr] e avevo comprato casa con i miei risparmi”. Il suo rapporto con l’ex marito è stato intenso: avevano entrambi poco più di 20 anni e hanno girato il mondo insieme. “Siamo andati molto d’accordo e alla fine abbiamo preso strade diverse”, sottolinea, “per fortuna ci siamo resi conto prima di formare una famiglia, infatti poi abbiamo avuto figli da altre persone”. Nessun rapporto di amicizia però fra loro: secondo entrambi, difficile che un grande amore, anche se finito, si trasformi in qualcosa di diverso.



