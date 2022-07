Dayane Mello e Soleil Sorge posano hot insieme/ Che succede tra le due ex Gf vip?

Grande fratello vip, Soleil Sorge e Dayane Mello sexy insieme: il motivo

Ha appassionato i telespettatori con il triangolo amoroso avviato al Grande fratello vip 6 con Alex Belli e la promessa sposa dell’attore, Delia Duran, un poliamore naufragato prima del termine del reality, e ora Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica per delle curiosità. Reduce da ben due ruoli tv coperti subito dopo il reality della Casa, ovvero il ruolo di naufraga special-guest a L’isola dei famosi 2022 e il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022, la modella italo-americana in queste ore manda in visibilio il web per le esclusive immagini che condivide in rete e che la immortalano nel mezzo di una vacanza al lago intrapresa con un’altra storica protagonista del Grande fratello vip. Si tratta dell’ex Gf vip 5, Dayane Mello.

Dayane Mello, baci infuocati con l'amica Dana Saber/ Video: reazione Soleil Sorge e…

La modella brasiliana e la modella italo-americana appaiono spesso e volentieri insieme e si lasciano immortalare via social in scatti e video dalle pose seducenti, che mandano letteralmente in visibilio i fedeli fan delle due ex Grande fratello vip. In queste ore particolarmente virali sono le due modelle per il nuovo post condiviso da Soleil Sorge su Instagram della nuova vacanza al lago di Como a Milano, che l’italo-americana si è concessa con Dayane Mello. “Letting the rain cleanse our energies”, ovvero “Lascia che la pioggia purifichi le nostre energie”, si legge nella descrizione di uno dei post che Soleil Sorge dedica alla vacanza intrapresa nel milanese con l’inseparabile amica Dayane.

Dayane Mello/ Chi è Boro Boro il suo nuovo presunto "flirt"?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Dayane posa per Soleil

E a margine dei post non mancano i messaggi di apprezzamenti degli utenti attivi in rete per le due modelle, tra i più disparati. “Gnocche ne abbiamo?”, si legge in uno dei messaggi social rilasciati dal web su Instagram.

Nel frattempo, inoltre, Dayane sembra promuovere a pieni voti la linea beachwear che ha ideato l’amica Soleil Sorge, State of Soleil, tanto che sui social la brasiliana non lesina immagini che la ritraggono mentre sfoggia le sue curve perfette nei succinti costumi disegnati dall’italo-americana. “Metti l’amore nel caos e vedrai come tutto è ordinato”, scrive a corredo dell’ultimo post che la immortala mentre si fa brand-ambassador dei bikini di Soleil, Dayane. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché tra le due modelle, al di là del loro legame indissolubile, possa concretizzarsi una collaborazione importante.

Soleil Sorge e Signorini ai ferri corti dopo il GF Vip?/ Il video che svela la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane mello (@dayanemelloreal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA