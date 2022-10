Dayane Mello e Teresa Langella, nuovi concorrenti Grande Fratello Vip?/ I rumors

Dayane Mello e Teresa Langella al GF Vip? L’indiscrezione

Secondo le indiscrezioni di Pipol Gossip, due nuove concorrenti sarebbero pronte ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Dayane Mello e Teresa Langella; la prima è stata concorrente del GF Vip due edizioni fa, mentre la seconda è stata tronista a Uomini e Donne.

I rumor si sono intensificati nel momento in cui entrambe hanno pubblicato storie Instagram in cui si mostrano a Roma. Dayane e Teresa sono molto vicine a Cinecittà, che siano pronte ad entrare già stasera o è tutta una voce dei social che non corrisponde al vero? Sulla pagina si legge. “In queste ultime ore, dopo le rivelazioni di Samara Tramontana a “Casa Pipol” che lasciavano intendere a un possibile nuovo ingresso da parte di Dayane Mello nella casa del GFvip7, sul web si è scatenata la curiosità da parte degli appassionati del reality. Oltre alla Mello, una delle papabili concorrenti è l’ex tronista Teresa Langella che, come già anticipato da noi, era stata provinata per partecipare a questa edizione del programma.”

GF Vip, altri papabili nuovi concorrenti in arrivo nella Casa

Oltre a Teresa Langella e Dayane Mello, in questi giorni sono usciti sul web altri papabili nomi che potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Tra i possibili volti ci sono Helena Prestes, ex fiamma di Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, che ha partecipato a Pechino Express con Nikita Pelizon. Inoltre, ci sarebbe anche Max Bertolani ex di Pamela Prati e suo “quasi” sposo prima che arrivasse Caltagirone nella vita della showgirl. Ultime, ma non per importanza, si parla dell’ingresso di Patrizia De Blanck che ha ammesso di essere stata contattata da Alfonso Signorini e Elfrida Ismolli attuale moglie di Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich, con la quale la cantante non sembra andare d’accordo.

