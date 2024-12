Lorenzo Spolverato confessa: “Il mio obbiettivo e far ricredere Luisa, mamma di Shaila Gatta”

Non sono passate inosservate le parole che durante la puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì scorso la signora Luisa, mamma di Shaila Gatta, ha speso per Lorenzo Spolverato. Alla donna la giovane con cui la figlia ha iniziato un flirt non piace, ciò che maggiormente preoccupa la madre della ragazza è un cambiamento visto in sua figlia, un cambiamento iniziato con questa storia d’amore, lo ritiene un giocatore e un falso e poi a bassa voce ha anche avanzato l’ipotesi che Lorenzo fosse gay.

Tali parole non hanno fatto per nulla piacere a Lorenzo al Grande Fratello che già ripensato per tutto il giorno e poi si è confidato con Jessica Morlacchi rivelando che il suo obbiettivo è quello di far ricredere Luisa, la mamma di Shaila Gatta su di lui, e farle cambiare idea sul fatto che sia un giocatore e un falso. “Qua dentro la maschera cade. Più prima che poi, quanto vuoi resistere?” ha chiesto retoricamente a Jessica per poi aggiungere: “Il mio obbiettivo è farla ricredere.”

Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato a cuore aperto: “Amo davvero Shaila Gatta”

Al Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato, rimasto deluso dalle frasi della signora Luisa, mamma di Shaila Gatta, si è confidato con Jessica Morlacchi. La cantante lo ha esortato a comprendere anche le ragioni della donna: “È un discorso che ci sta tutto, quello che ha detto su di te è il discorso di una mamma”, sottolineando che magari con il tempo la situazione può cambiare. Lorenzo, infine, da parte sua ha aggiunto che nel suo futuro vede la vita insieme e Shaila Gatta vuole che la madre capisca che fa sul serio: “Voglio farle capire che amo davvero sua figlia”. Riuscirà a far cambiare idea alla donna su di lui?