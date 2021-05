Dayane Mello fidanzata con Andrea?/ “Non so se il cuore ha ripreso a battere…”

Dayane Mello ha ritrovato l’amore? Dopo aver rivisto Mario Balotelli con cui è rimasta un’amicizia, Dayane Mello si è concessa un weekend con Andrea, un imprenditore casertano con cui è stata pizzicata dal settimanale Chi. Nel numero in edicola, il magazine diretto da Alfonso Signorini mostra Dayane in barca in compagnia di Andrea con cui si concede baci, abbracci e selfie. I due non erano soli, ma in compagnia di alcuni amici tra i quali anche Soleil Sorge. La modella brasiliana che, nella casa del Grande Fratello Vip ha vissuto emozioni intense e grandi dolori, per il momento, non parla d’amore. “Sarò sempre sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere i mattoni sotto i piedi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me”, racconta Dayane. “Ho bisogno di un uomo. Questa mini vacanza è una fuga dalla realtà. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice“, dice ancora la modella che non ha più intenzione di andare di corsa.

Denise Pipitone, la 19enne di Scalea/ “Mi chiamo Denisa, disposta a fare test Dna”

Dayane Mello e il dolore per la morte del fratello Lucas: “Sono in cura”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha dovuto affrontare il dolore per la morte del fratello Lucas. Un dolore che la accompagna ogni giorno e per il quale ha deciso di chiedere aiuto. “Sono in cura da una terapeuta del dolore”, confessa a Chi. “Dopo la morte di mio fratello Lucas si sono rotti i cocci di casa mia. Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perchè il negozio di parrucchiere che abbiamo era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana. Posso solo aiutare e soffrire. Questa settimana la dottoressa mi ha detto ‘parti e rilassati'” ed è quello che ha fatto Dayane concedendosi due giorni di relax in Costiera Amalfitana. Pensando al futuro, al giornalista che le chiede se sia alla ricerca della felicità, risponde: “Forse l’ho trovata in alto mare, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa, la cura2.

LEGGI ANCHE:

Manuel Aspidi, ex di Amici fa coming out in tv/ "Sono gay, è ora di essere chi sono"Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fidanzati?/ Bacio sulla guancia, mano nella mano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA