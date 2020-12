Dayane Mello “Tutto finto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli”/ “Film già visto..”

Dayane Mello stronca l’ipotetica coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il feeling tra l’influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia sta crescendo sempre di più. Pur parlando di semplice amicizia, Giulia e Pierpaolo non fanno che cercarsi trascorrendo molto tempo insieme scambiandosi abbracci, baci e coccole. Un feeling che non è passato inosservato agli altri concorrenti, ma anche ai fans del reality che sperano che il rapporto tra la Salemi e Pierpaolo si concluda con un lieto fine. Tuttavia, chi non crede affatto al sentimento che potrebbe nascere tra i due coinquilini è Dayane Mello. La modella brasiliana, durante la festa di compleanno di Stefania Orlando, dopo aver visto Giulia e Pierpaolo sempre vicini, ha confessato i propri dubbi a Sonia Lorenzini.

DAYANE MELLO: “SOLO GIOCHETTI GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI”

Mentre i fans sognano di vedere presto insieme, come coppia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello è convinta che i due stiano giocando offrendo al pubblico qualcosa di già visto. “Pierpaolo ha vissuto una cosa grande con Elisabetta, in cui ha creduto, e adesso che fa? Prova con un’altra?”, commenta Dayane analizzando la situazione. “Non posso accettare che persone di trent’anni, non si baciano perché sono bloccati. Per me sono solo giochetti”, aggiunge. Sonia Lorenzini, dopo averla ascoltata, non si mostra totalmente d’accordo con lei: “Ma questo è il tuo modo di vedere le cose, magari le persone da fuori pensano la stessa cosa di te e Rosalinda, ma solo tu sai cosa c’è veramente”. La modella brasiliana si dice in parte d’accordo con la Lorenzini, ma ribadisce di trovare assurdo quanto accaduto con Elisabetta e quanto sta accadendo ora. “Mi sembra un film già visto. L’aereo che passa, la gente che ci crede… è tutto finto, come il quadro di Elisabetta, un bacio che più finto non si può”, conclude.



