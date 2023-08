Dayane Mello: il nuovo amore é l’ex di Delia Duran/ Il particolare che inchioda l’ex GFvip 5

GFvip: Dayane Mello fa coppia fissa con l’ex amore di Delia Duran, Simone Bonaccorsi? Esplode il gossip!

Dayane Mello soffia il vecchio “flirt” a Delia Duran, o almeno questo é l’assaggio del gossip infuocato del momento che coinvolge Simone Bonaccorsi. Ebbene sí, la modella brasiliana divenuta popolare al cospetto dell’occhio pubblico dei telespettatori made in Italy per la partecipazione al GF vip 5 vinto da Tommaso Zorzi, torna al centro del gossip sulla sfera sentimentale, per una notizia che concerne la sua vita intima. Trattasi di una segnalazione da prendersi con le dovute pinze e che, se confermata, potrebbe rivelarsi la gossip news dell’estate 2023.

Secondo quanto si apprende dalle Instagram stories rivelatrici di Deianira Marzano, nel web, in una segnalazione giunta da parte di qualche utente all’esperta di gossip, Dayane Mello sarebbe ritratta in atteggiamenti complici con Simone Bonaccorsi. Che il dettaglio fotografico sia il segno inequivocabile di un flirt clandestino non può dirsi un’ipotesi azzardata.

Simone Bonaccorsi mira alla conquista di un’altra GFVIP?

Simone Bonaccorsi può dirsi uno dei volti popolari outsider di Temptation Island, il docu reality degli amori in balia dei tradimenti a cui lui prendeva parte con l’allora fidanzata Chiara Esposito. Dopodiché, complice la popolarità raggiunta con la partecipazione a Temptation Island, Simone finiva al centro della cronaca rosa per delle immagini che lo immortalano in dolce compagnia con Delia Duran, che venivano molto presto mostrate al promesso sposo della venezuelana, Alex Belli, nel mezzo del Grande Fratello vip 6 a cui l’attore prendeva parte. A suo tempo si parlava di un amore top secret tra la presunta fiamma di Dayane Mello, Simone, e Delia, un gossip che tuttavia non riusciva a scalfire l’unione dei promessi sposi. Ma non é tutto. Simone Bonaccorsi ha visto crescere la sua popolarità, poi, con un avvistamento passato al centro del gossip che lo vedeva protagonista di un incontro con la principessa etiope Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello vip 6. E ora lo stesso influencer potrebbe aver messo gli occhi sull’altra GFvip, Dayane Mello.

