Dayane Mello in topless al Grade Fratello Vip 2020/ La regia in bagno…

Dayane Mello continua ad essere al centro dei fatti della casa del Grande Fratello Vip 2020 e se nelle scorse ore è finita sotto la lente per via del suo bacio con Miryam Catania, adesso torna a farlo per via di un errore della regia che indugia sulla porta del bagno della casa mandando in onda le balla modella in slip e con il seno al vento. Inutile dire che il pubblico ha sicuramente apprezzato quello che è successo ma altri ancora girano il dito nella piaga continuando a pensare che la regia del Grande Fratello Vip quest’anno sia un po’ “addormentata”. Ieri Dayane Mello è finita in onda solo per coloro che stavano seguendo la diretta su Mediaset Play o su Mediaset Extra mentre la Contessa De Blanck è finita con un nudo integrale addirittura a Pomeriggio5.

DAYANE MELLO IN TOPLESS AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La modella brasiliana si stava preparando per un bagno in vasca in compagnia di Adua Del Vesco che aveva già presto posto nella vasca in attesa della sua neo amica. Le due hanno instaurato un buon rapporto e continuano a raccontarsi e stare accanto e proprio prima di questo momento in bagno, Dayane Mello è finita in primo piano sulla porta del bagno con quello che chiamiamo un incidente vietato ai minori. Il video e la foto hanno fatto il giro del web con buona pace di tutti e per la felicità di chi apprezza la bella modella e non aspettava altro che un incidente di questo tipo. Ecco il momento immortalato da un fan sui social:





