Dayane Mello/ Lutto per la morte del fratello Lucas, non lascia la casa: è polemica!

DAYANE MELLO SCONVOLTA PER LA MORTE DEL FRATELLO LUCAS AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Dayane Mello è la finalista di questo Grande Fratello Vip 2020 ma, soprattutto, è la concorrente che più in questi giorni è stata male per via della notizia devastante della morte del fratello per un incidente stradale. Il giovane Lucas è morto a soli 26 anni, ne avrebbe fatti 27 a marzo, e per via della Pandemia e delle restrizioni, è stato complicato per Dayane lasciare la casa ed è per questo che ha deciso di rientrare e rimanere con Rosalinda Cannavò e gli altri, sono loro adesso la sua famiglia. Il lungo viaggio in Brasile, la quarantena da sola prima di riabbracciare suo padre e il resto della famiglia, sono tutte cose che hanno spaventato la brasiliana che è fondamentalmente sola e che ha la sua bambina accanto. E allora perché uscire per restare sola quando nella casa ha avuto tutto il supporto di cui ha bisogno? I vipponi si sono stretti intorno a lei, piangendo con lei e rimanendo in silenzio per un’intera giornata e, infine, anche Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella casa per incontrarla e farle forza.

TUTTI PRONTI A LASCIARE LA CASA PER LEI MA SCOPPIA LA POLEMICA!

Le lacrime e lo sgomento del primo giorno ha lasciato posto ad un timido sorriso ieri mentre i vipponi hanno fatto a gara a starle vicino tra i messaggi di Stefania Orlando, il peluche di Tommaso Zorzi e gli abbracci di tutti i ragazzi della casa e della sua Rosalinda. Ci poteva essere posto migliore per lei in questo momento? Alcuni pensano di sì visto che anche in questo momento di lutto e dolore, Dayane Mello è stata presa di mira e accusata di non voler lasciare il gioco e il montepremi finale anche a discapito di questioni personali prendendo come esempio Adriana Volpe. Non sappiamo ancora che puntata potrà essere quella di questa sera e come si può pensare a video e dinamiche quando in casa si respira ancora un’aria molto pesante tanto che i vipponi si erano detti addirittura pronti a chiudere tutto proprio questa sera con una finalissima lampo e l’addio alla casa. Come finirà per Dayane Mello e i suoi?



