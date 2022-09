Dayane Mello: “Mi dissocerò da qualsiasi reality”/ “Ci ho messo tanto per stare bene, non ricomincerò”

Dayane Mello, arriva lo sfogo su Instagram: “Mi dissocerò da qualsiasi reality”

È un vero e proprio sfogo quello di Dayane Mello attraverso il suo profilo Instagram. L’ex gieffina ha pubblicato alcune stories in cui lancia un chiaro messaggio: la volontà di dissociarsi da qualsiasi tipo di reality e di non supportare in futuro più nessuno. Uno sfogo di cui non vengono spiegate le motivazioni ma soltanto annunciata la drastica decisione che chiama in ballo anche il pubblico che finora le è sempre stata accanto.

“Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality, a questo punto non supporterò nessuno. – ha annunciato Dayane su Instagram, aggiungendo – Rispetterò semplicemente il mio pubblico perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte. Grazie di tutto”

In una seconda story, Dayane Mello approfondisce però la sua esternazione, spiegando che il suo benessere psicologico – ottenuto non senza sacrificio – ha la priorità sul resto in questo momento. “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. – ha sottolineato l’ex gieffina, spiegando poi che – Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo e voglio rispettare e amare il mio pubblico e non saranno più usati per aiutare nessuno. Vi amo con tutto il mio cuore”. Senza entrare troppo nel dettaglio, Dayane Mello ammette di aver avuto problemi e di aver affrontato grosse difficoltà a livello psicologico, oggi migliorate. Un sfogo che conclude con un pensiero d’affetto per tutti i fan che l’hanno sempre supportata.

