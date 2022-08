Dayane Mello “Mia figlia Sofia è di una bellezza stratosferica”/ Ma spesso è una “condanna”…

Grande Fratello vip, il nuovo impegno professionale di Dayane Mello

Può dirsi per molti telespettatori la vincitrice morale del Grande Fratello vip 6, e anche dopo la popolarità raggiunta nella Casa dei vipponi la modella venezuelana continua a presenziare ad eventi prestigiosi che mantengono la sua agenda fitta di impegni lavorativi. Dayane Mello é diventata madrina del concorso di bellezza Miss Teenager, tra gli ultimissimi eventi che l’hanno vista protagonista dopo il GF vip, così come ripreso da Mio Star, eppure per la brasiliana la bellezza nella vita non é tutto. “LA BELLEZZA È UN DONO, MA PASSA: DOBBIAMO PUNTARE SULL’ANIMA”, sono alcune tra le nuove dichiarazioni della modella.

Dayane Mello "scarica" Rosalinda Cannavò/ "Non è un'amica, vi spiego perchè"

Così come poi fa sapere di sé al noto settimanale di cronaca rosa, Dayane Mello é una donna dalla forte spiritualità e dal profondo legame con la natura. Quindi la sua non é solo una bellezza esteriore, ma anche interiore, tanto forte da affascinare uomini e donne di ogni età. Non a caso l’ex Grande Fratello vip 6 ha presenziato nel ruolo di madrina alla finale della 49esima edizione del concorso Miss Teenager Originale, dedicato alle giovanissime: “È stato bellissimo vedere queste ragazzine realizzare il proprio sogno con tanta aspettativa”.

Dayane Mello attacca Giulia De Lellis e posa senza veli/ "Scopri il corpo e l'anima"

Dayane Mello le dolci parole per la figlia Sofia e la lotta ai preconcetti

A Dayane Mello é venuta “nostalgia. Io sono uscita da un concorso di bellezza in Brasile, una tra le dieci donne più belle del Paese, e non mi ero resa conto della forza e della sicurezza che un concorso del genere può darti. A Miss Teenager Original 2022 -fa sapere la brasiliana- c’erano bellissime ragazze, ma soprattutto ragazze già pronte a vivere delle esperienze e a lavorare come modelle o in tv”.

Dayane é una mamma in carriera della bellissima Sofia, la figlia concepita con il modello ed ex, Stefano Sala, che potrebbe seguire le orme dei genitori: “Sofia è fortunata perché è nata con una bellezza stratosferica: è alta, ha gli occhi chiari, è tutta bella. Le dico, però, che deve essere consapevole che ha un dono ma deve valorizzare anche altro. lo ho dovuto combattere tutta la vita contro i preconcetti perché, se sei bella, si fermano all’apparenza e non vanno a fondo. La vera bellezza, invece, viene da dentro, da ciò che sei, dai tuoi valori, da come ti poni nel confronto con gli altri esseri umani”. Per la brasiliana, in fondo, “Noi siamo anima vestita di carne: l’avvenenza va via e ciò che conta è l’anima”.

Dayane Mello contro Giulia De Lellis "Pessimo esempio"/ "Vive nel trucco e Photoshop"

© RIPRODUZIONE RISERVATA