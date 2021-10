Dayane Mello/ Parole d’amore per Giulia Salemi “Ci amiamo”, “La mia gattona”

Dayane Mello, protagonista del reality La Fazenda ha speso parole di affetto e stima nei confronti di Giulia Salemi, definendola come una delle sue amiche più care che le sono rimaste in Italia e che la supportano in tutto, la donna ha detto: “Giulia Salemi che è una grande fashion blog italiana, al Grande Fratello ci odiavamo! E oggi siamo grandi amiche e ci amiamo!”. Le due ragazze, dopo le numerose liti avute durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sono rimaste in buoni rapporti e continuano a sostenersi a distanza.

Dayane Mello, presunto stupro a La Fazenda: aperta indagine/ Do Borel in lacrime

Anche Giulia Salemi dopo aver visto le dichiarazioni della sua amica ha commentato su Twitter: “La mia gattona”. Inoltre, la sua amica ha voluto fare un appello per tutelare Dayane Mello dopo gli abusi subiti all’interno del reality scrivendo: “Io pretendo giustizia e più tutela per Dayane che si trova in quel progrmama spaesata e totalmente abbandonata a se stessa. Merita di sapere la verità. Merita maggiore supporto psicologico e medico. Merita di essere protetta dalla sua famiglia e dal suo team perché questo non è più intrattenimento!”.

Dayane Mello mollata per Belen per visibilità?/ Soleil smaschera Gianmaria Antinolfi

Gli abusi sessuali a La Fazenda per Dayane Mello

Dayane Mello ha scoperto di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del cantante brasiliano Nego do Borel che dopo giorni di proteste e accuse sui social è stato cacciato dal programma. L’abuso è stato scoperto dagli autori grazie ad un video che successivamente è stato coperto e nascosto al grande pubblico. A difesa di Dayane sono intervenuti tutti i suoi fan italiani e l’entourage della modella che ha diramato un duro comunicato in cui ha reso noti i dettagli scabrosi sulla molestia.

Lo staff di Dayane Mello ha voluto sottolineare come gli autori abbiano volutamente minimizzato il fatto che Nego do Borel abbia approfittato della modella mentre questa era ubriaca, completamente incapace di intendere e di volere e per questo esposta alle attenzioni del cantante brasiliano, nonostante la Mello avesse ripetutamente pregato Nego di smetterla. Stando a quanto detto dallo staff alla donna sarebbe stato negato il diritto di denunciare quanto accaduto perché non previsto dal vincolo contrattuale dello show.

Andrea Roncato contro Giulia Salemi e Dayane Mello?/ "A Venezia hanno mostrato la f…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA