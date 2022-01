Dayane Mello ritorna al Grande Fratello Vip 2021/ Sorpresa a Soleil Sorge “Mi Manca”

Dayane Mello potrebbe fare la sua apparizione al Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa a Soleil Sorge, sua grande amica. La Mello e la Sorge sono state spesso paparazzate insieme anche in vacanza. Su Instagram Dayane Mello ha risposto alla domanda di un follower che le ha chiesto se sente la mancanza di Soleil Sorge e la donna ha risposto: “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra”.

Soleil Sorge: "Alessandro avrebbe scelto me, ma.."/ Sophie è solo una seconda scelta?

Dayane Mello e Soleil Sorge si sono conosciute durante l’ultima edizione di Pechino Express e dopo un odio a prima vista tra le due è scoccata una vera amicizia e si sono dimostrate pronte a sopportare l’una per l’altra anche nelle occasioni più complesse.

Dayane Mello entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

Dayane Mello dopo aver concluso, tra molte polemiche, l’esperienza del reality brasiliano La Fazenda la modella brasiliana ha dimostrato costantemente il suo affetto e il suo supporto nei confronti di Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Anche Soleil Sorge ha parlato spesso dell’amica brasiliana nella casa del Grande Fratello Vip 2021 quando a raccontato a Barù di ritenere Dayane Mello una donna forte, sensibile e indipendente.

Lulù Selassié contro Soleil Sorge al Gf Vip/ "Sei pazza, tutti si lamentano di te!"

In molti dopo le rispettive dichiarazioni delle ragazze tra social e casa del Grande Fratello Vip 2021 sperano in un’apparizione della modella all’interno della prossima puntata del reality e proprio durante una diretta Instagram la donna ha annunciato la sua volontà di entrare nella casa per salutare e far sentire la vicinanza alla sua amica Soleil probabilmente già il prossimo 10 gennaio.

LEGGI ANCHE:

SOLEIL PUNGE MIRIANA AL GF VIP/ Biagio la difende: "Basta chiamarla mantide!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA