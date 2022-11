Dayane Mello smentisce il flirt con Luciano Punzo/ “Quello che fa la gente per…”

Grande Fratello Vip 2022, Luciano Punzo e il flirt con Dayane Mello: “Era presa“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 il neo-concorrente Luciano Punzo ha subito fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni inaspettate. Se da un lato si è detto interessato a Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, dall’altro ha rivelato di aver avuto un breve flirt proprio con una celebre ex gieffina: Dayane Mello. “Ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro… non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello. Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express“, la confessione del Vippone durante una chiacchierata con Sarah Altobello.

I due avrebbero dunque avuto un flirt, durato poco e terminato per un motivo ben preciso: “Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito“. I due comunque hanno approfondito una conoscenza, come rivelato: “Secondo me era molto presa. Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava“.

Dayane Mello smentisce e attacca Luciano Punzo: “Quello che fa la gente per…“

Tuttavia le dichiarazioni di Luciano Punzo al Grande Fratello Vip 2022 non sono passate inosservate e anche la stessa Dayane Mello ne è venuta a conoscenza. L’ex gieffina, come riporta Biccy, ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram una story al veleno, una frecciatina neanche troppo velata ed indirizzata all’attuale concorrente: “Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà! Casomai se ci fosse stato vero uomo non apre la bocca per parlare… che tristezza“.

Arriva dunque la secca smentita da parte della showgirl, che accusa Luciano di cercare notorietà. La confessione del concorrente probabilmente non passerà inosservata: arriverà un confronto con la stessa Dayane nella Casa del Grande Fratello Vip 2022? È quello che un po’ il pubblico desidera in questo momento. “Dayane contro Luciano oddio questa dinamica inaspettata voglio subito l’incontro in giardino” il commento di un utente su Twitter.

Dayane contro Luciano oddio questa dinamica inaspettata voglio subito l’incontro in giardino #gfvip pic.twitter.com/Bon7qOVGkY — Paola♊RENAISSANCE (@musiclover_blu) November 8, 2022













