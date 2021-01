Dayane Mello, televoto truccato dai fan brasiliani?/ Sui social scoppia la polemica

Dayane Mello torna, senza volerlo, protagonista di una nuova polemica scoppiata fuori la casa del Grande Fratello Vip 2020. Cosa sta succedendo? Sui social è scoppiata una vera e propria polemica e c’è chi parla di televoto truccato da parte dei fan brasiliani della modella per farla volare alta nella classifica delle preferenze. In realtà ricordiamo che il televoto dall’estero non è consentito via sms come ha più volte precisato il conduttore Alfonso Signorini, ma non è lo stesso per quanto concerne il televoto via web. Proprio per questo motivo c’è chi parla di televoto truccato via web da parte dei fan brasiliani della modella che, si sarebbero creati account falsi, pur di votare e sostenere la propria beniamina. Sarà davvero così? Va detto che diversi profili brasiliani importanti come la pagina Hugo Gloss che vanta 16,8 milioni di followers ha lanciato un vero e proprio appello per votare e sostenere la modella nella casa.

Dayane Mello televoto truccato al GF VIP 5? Polemica sui social

La notizia di Dayane Mello e di un possibile televoto truccato ha fatto letteralmente infuriare i telespettatori del GF VIP 5 che hanno richiesto perfino l’intervento del Codacons, ma non solo. Alcuni fan del reality show di Canale 5, infatti, hanno organizzato delle vere e proprie raccolta fondi pur di sostenere la causa, mentre sui social è diventato trend topic l’hashtag “televototruccato”. Ma non finisce qui, visto che sui social ad aizzare i telespettatori ci ha pensato anche Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi che ha gettato ancora più benzina sul fuoco parlando di alcune minacce ricevute in lingua portoghese. “Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, insultando Tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata” ha detto la sorella di Gaia che proprio per questi continui attacchi ha deciso di chiudere, momentaneamente il proprio account di Twitter. Una decisione che stranisce, ma chissà che una volta collezionati più followers su Instagram, la sorella di Zorzi non possa cambiare idea e nuovamente tornare attiva anche su Twitter!



