Dayane Mello violentata a La Fazenda?/ Dalle parole di Nego Do Borel a Le Iene

Cosa è davvero accaduto a Dayane Mello a La Fazenda? Da settimane si parla di molestie e presunto stupro ai danni della brasiliana. Il colpevole sarebbe Nego Do Borel, un rapper poi squalificato dal programma proprio a causa di questi comportamenti. Ciò che però continua a far indignare il web è che Dayane non sia stata ancora messa al corrente di quanto potrebbe esserle accaduto quella notte.

È per questo che un’inviata de Le Iene è recentemente partita alla volta del Brasile, per chiedere un incontro con la produzione e, magari, proprio con Dayane per spiegarle quanto realmente accaduto e dire quanto in Italia si stia dibattendo di questo episodio vergognoso. Intanto, dopo la squalifica, Nego Do Borel ha voluto far sentire la sua voce sui social, spiegando la sua versione dei fatti.

In un lungo video, Nego Do Borel ha negato le accuse di violenza sessuale nei confronti di Dayane Mello, lanciando a sua volta altre accuse. Stando a quanto riporta diregiovani.it, il rapper ha spiegato: “Mi sono unito al reality show, ho incontrato Day, una persona meravigliosa, gentile, amichevole, abbiamo finito per essere coinvolti, piacerci, avere affinità e quello che è successo è successo.”

Poi si è scusato: “Voglio prima chiedere perdono a mia madre, che è una donna, mia nonna, le mie zie e tutte le donne che si sono sentite a disagio, perché non avevo cattive intenzioni in quel momento. – ma nega sia accaduto qualcosa con Dayane – Potete vederlo nel filmato che quando lei mi dice di no, vado a dormire, non faccio nient’altro, non facciamo nient’altro. Non facciamo sesso. Non forzo niente, vado a dormire. Ho dormito accanto a qualcuno che era ubriaco. Volevo davvero stare con lei e lei con me. E non era da lì, c’era già una storia.” Da lì la minaccia di uccidersi: “Finirò per togliermi la vita, non sto fingendo. Sto parlando dal profondo del mio cuore.” Proprio nelle ultime ore, sua madre ha annunciato con preoccupazione la scomparsa di Nego.

