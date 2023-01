DAZN, AUMENTI PER I NUOVI ABBONATI/ Vedere la Serie A costerà di più: i prezzi

Dazn aumenta i costi per chi sottoscriverà i nuovi piani d’abbonamento per il 2023 ed è già polemica. Anche se i vecchi abbonati non dovranno sostanzialmente sostenere aumenti, tutti coloro che invece si abboneranno a Dazn dal 2 gennaio 2023 vedranno i prezzi degli abbonamenti per i piani Plus e Standard alzati rispetto all’offerta precedente. Vedere la Serie A costerà dunque di più dal 2023, anche se come detto chi ha un abbonamento già attivo alla piattaforma digitale che trasmette tutto il massimo campionato in streaming (7 partite in esclusiva, 3 in “coabitazione” con Sky) non vedrà aumentate le tariffe.

DIRETTA/ Atalanta AZ Alkmaar (risultato finale 0-1): Zapata sbaglia un rigore

Da sottolineare come anche chi ha messo in “pausa” l’abbonamento per la sosta della Serie A a causa dei Mondiali potrà riattivarlo senza dover pagare l’aumento. Dunque una novità che riguarda solo chi ripartirà da zero con Dazn, con offerte come sempre diverse per il piano Standard e quello Plus. Il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il costo di 29,99 euro al mese è garantito con una permanenza minima di 12 mesi, e pagamento di mese in mese con 12 rate da 29,99 euro al mese (costo invariato rispetto all’attuale). Se, invece, si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile sarà pari a 39,99 euro al mese (10 euro in più rispetto adesso).

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AZ ALKMAAR/ Teun Koopmeiners è il grande ex

AUMENTI DAZN, SCONTI CON L’ABBONAMENTO ANNUALE

Aumenti anche per il piano Plus, quello che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti, utilizzando dunque diversi indirizzi IP. Con il contratto annuale scontato, di durata minima di 12 mesi, sarà possibile pagare di mese in mese con 12 rate da 44,99 euro al mese (5 euro in più rispetto al costo attuale). Se, invece, il cliente potrà disdire in qualsiasi momento, con 30 giorni di preavviso, il costo mensile salirà a 54,99 euro al mese (15 euro in più).

Diretta/ Cremonese Udinese (risultato finale 1-3): colpo friulano allo Zini!

Cifre che risentono dei rincari che stanno investendo tutti i comparti in questo inizio 2023, ma che hanno scatenato già il malumore dei tifosi per il costo eccessivo, che si aggiunge ai diversi malfunzionamenti dello streaming che hanno investito Dazn anche nella prima parte di questa stagione. Da sottolineare che Dazn ha lanciato anche il pacchetto Start, disponibile a 12,99 euro al mese e dedicato a chi è interessato a tutti gli altri sport, ad eccezione del calcio. Con Start non si potrà vedere la Serie A ma ci sarà il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA