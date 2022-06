DAZN, nuovi prezzi per vedere Serie A 2022-2023/ Cosa cambia? Nasce “DAZN plus”

Novità per gli abbonati DAZN, ai cui occhi sono stati svelati proprio oggi i prezzi per vedere tutto il campionato di Serie A 2022/2023. La modifica più di rilievo è quella inerente alla possibilità di accedere al proprio account da due dispositivi diversi, argomento peraltro già ampiamente dibattuto nei mesi scorsi. Questo è il comunicato stampa diffuso dall’emittente: “A partire dal 2 agosto 2022 introdurremo delle modifiche alle Condizioni di Utilizzo e alla Carta dei Servizi. Da settembre 2022 ti sarà possibile registrare fino a due dispositivi all’app e potrai guardare i nostri contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi se connessi alla rete internet della tua abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Potrai comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato (al prezzo di 29,99 euro al mese, vista la fine della promozione da 19,99 euro)”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Theate per la difesa, spunta Akgun in attacco!

Come prosegue la nota, “l’account DAZN è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account DAZN, secondo le modalità prescritte. A partire da settembre 2022 se vorrai potrai scegliere il nuovo piano di abbonamento DAZN PLUS al costo di 39,99 euro al mese, che ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione. A partire da settembre 2022 potrai aderire in autonomia al piano di abbonamento DAZN PLUS accedendo all’area ‘Il Mio Account’ sul sito dazn.com”.

Biglietti Palermo-Padova: resse online e allo stadio/ Venduti 240 tagliandi al minuto

DAZN, NOVITÀ: COSA CAMBIA? IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Se qualcosa ancora non vi fosse chiaro, proviamo a spiegarvelo in altri termini qui di seguito. Di fatto, con l’introduzione di queste modifiche, sarà consentito vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, di fatto non all’interno della stessa casa, ma in questo caso sarà necessario pagare 10 euro al mese in più, pagando 39,99 euro al mese anziché 29,99 e attivando così l’account DAZN PLUS.

Qualora, invece, si decida di mantenere il profilo standard, vale a dire quello sin qui attivabile, la visione della diretta sarà possibile su un dispositivo alla volta oppure in contemporanea su due dispositivi diversi, ma solo qualora questi siano collegati alla medesima rete domestica.

Diretta/ Svezia Italia streaming video Rai 2: esame severo (Under 21)

© RIPRODUZIONE RISERVATA