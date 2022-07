De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, nessun rilancio e Charles non viene convocato

Calciomercato news, nessun rilancio per Charles De Ketelaere al Milan

Questa settimana di calciomercato estivo sarà decisiva per capire se sarà davvero possibile vedere Charles De Ketelaere al Milan. Nelle ultime ore è parso abbastanza chiaro come i rossoneri stiano ancora aspettando che il Club Brugge abbassi la richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del ventunenne ricordando che l’offerta presentata da Massara e Maldini durante la loro spedizione in Belgio sarebbe di 30 milioni di euro più due di bonus.

Alcune voci provenienti dalla stampa britannica riportavano del possibile rilancio milanista ma, secondo quanto rivelato dal giornalista di RTL Belgio Alexandre Braeckman le parti sono ancora ferme e distanti sulle loro posizioni. La volontà del giocatore stesso sarebbe quella di trasferirsi in Lombardia, decidendo di rispedire al mittente eventuali nuove proposte provenienti magari dalla Premier League.

Calciomercato news, aspettando novità per De Ketelaere al Milan

In casa rossonera la giornata di domani dovrebbe rappresentare la deadline per l’approdo o meno di Charles De Ketelaere al Milan in questa finestra di calciomercato. Come riporta la redazione di Sky Sport, il trequartista non è stato convocato per la prossima gara del campionato belga che il Bruges disputerà in trasferta, sul campo nel KAS Eupen, dopo che aveva anche ammirato dalla panchina il successo dei suoi nella Supercoppa del Belgio contro il Gent.

