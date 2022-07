De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, niente bonus per lasciare subito il Bruges

Calciomercato news, giornata importante per Charles De Ketelaere al Milan

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Charles De Ketelaere al Milan in questa finestra di calciomercato stivo potrebbe presto giungere alla sua conclusione stando alle indisrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, quella odierna potrebbe essere la giornata decisiva per concludere l’affare per il quale rimane ancora da attendere il via libera da parte del Club Brugge.

Ieri il ventunenne non si è presentato presso il centro sportivo dei nerazzurri per volere della società e non si è quindi più allenato con il resto dei suoi compagni. L’offerta milanista finale per il Bruges rimane da 32 milioni di euro più tre di bonus, arrivando in questo modo a soddisfare la richiesta iniziale da 35 milini di euro da cui i belgi sono partiti e e cifra da cui non hanno voluto più spostarsi.

Le chances di vedere Charles De Ketelaere al Milan in questo weekend di calciomercato sono dunque abbastanza buone secondo i rumors. Un altro aspetto importante riguardo l’accelerata di cui vi stiamo raccontando sarebbe la rinuncia da parte dello stesso De Ketelaere ad alcuni bonus arretrati che il Club Brugge gli doveva ancora pagare: il trequartista sarebbe disposto a rinunciare a quel denaro pur di essere a disposizione di mister Pioli nel più breve tempo possibile.

