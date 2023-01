De Ketelaere scaricato!/ L’ironia dei tifosi: “Amazon, è arrivato un pacco dal Belgio”

DE KETELAERE SCRICATO DAI MILANISTI: LA SOCIETÀ LO DIFENDE!

Le critiche a De Ketelaere continuano incessanti. Quello che doveva essere il colpo dell’estate del Milan campione d’Italia per 32 milioni di euro dopo continui tira e molla estivi tra i rossoneri e il Club Brugge, rendendo lunga ed estenuante la trattativa, si sta rivelando un ingaggio poco decisivo e potenzialmente poco conveniente, sia a livello tecnico-tattico sia economico.

Parliamo pur sempre di un classe 2001 arrivato in Italia da un calcio molto diverso da appena sei mesi ed è per questo che Maldini preme sul freno quando viene mossa qualche critica di troppo: “È giovane, ha un contratto di 5 anni e su di lui è stato fatto un progetto a lunga scadenza. Non si può pensare che una partita di Coppa Italia a gennaio sia l’ultima spiaggia. Questo credo che sia sbagliato, dobbiamo essere equilibrati. L’abbiamo visto tante volte, e la questione Tonali penso che abbia insegnato tanto a tanti. Dobbiamo aspettare questi giocatori giovani che hanno bisogno di trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno avuto prima di passare al Milan”.

DE KETELAERE SOTTO ACCUSA: E I TIFOSI FANNO IRONIA

Chissà se le critiche a De Ketelaere sarebbero continuate ad esistere se quel colpo di testa sul primo palo contro il Torino in Coppa Italia sarebbe finita in rete. Ma nello sport si sa che “con i se e i ma” si fa poco, per non dire niente. La realtà fotografa ventuno presenze in rossonero, la maggior parte da subentrato, e solamente un assist all’attivo per De Ketelaere, quello alla terza giornata contro il Bologna per il gol di Leao.

I presenti di San Siro si aspettavano una grande prestazione come risposta alle critiche, ma nel match di Coppa Italia nonostante una partita generosa, un legno colpito e una posizione non sua come quella di attaccante nel 3-5-2 disegnato da Stefano Pioli, i tifosi del Milan non si sono trattenuti a mostrare i musi lunghi nei confronti di De Ketelaere. Come dimostra il siparietto social tra un tifoso del Milan che attraverso Twitter ha contattato Amazon per avere informazioni circa il “reso per un pacco proveniente dal Belgio”. Chiaro riferimento all’ex Club Brugge, club taggato dal tifoso alla richiesta di informazioni sul venditore da parte dell’azienda di commercio statunitense.

