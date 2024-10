DIRETTA MILAN BRUGES, ROSSONERI ANCORA A ZERO PUNTI

La terza giornata di Champions League si apre a San Siro con la diretta Milan Bruges in campo alle 18,45 di martedì 22 ottobre 2024. In questa partita si affronteranno due squadre che sono partite a rilento e cercano punti importanti per risollevare la loro classifica.

Inizio shock per il Milan di Fonseca che è ancora a quota zero punti dopo aver perso in casa contro il Liverpool e in trasferta contro il Bayer Leverkusen. Meglio il Bruges che ha perso rovinosamente in casa contro il Borussia Dortmund prima di portare a casa una vittoria di misura in casa dello Sturm Graz.

DIRETTA MILAN BRUGES, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Lo spettacolo di San Siro e della diretta Milan Bruges sarà visibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori di questa partita con aggiornamenti costanti.

MILAN BRUGES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Questa partita si giocherà molto sulle scelte dei due allenatori perciò andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni della partita. Fonseca giocherà 4-2-3-1 con Leao che potrebbe accomodarsi nuovamente in panchina in favore di una trequarti con Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze a sostegno di Morata. Fofana e Reijnders sono le certezze del centrocampo mentre Emerson Royal e Theo Hernandez dovrebbero essere i due terzini. Gabbia e Tomori, invece, comporranno la coppia di centrali davanti a Maignan.

Occhio al Bruges di Hayen che si presenterà a San Siro con un 4-5-1 molto offensivo e ricco di talento soprattutto sugli esterni. Seys, Mechele, Romero e De Cuyper formeranno la linea a quattro davanti all’esperto Mignolet. Jashari è chiamato ad agire in mediana con Vetlesen e Vanaken ai suoi lati e con la licenza di attaccare ed inserirsi. Skoras e Tzolis saranno i due esterni d’attacco a sostegno dell’unica punta che sarà lo spagnolo Ferran Jutglà.

MILAN BRUGES, LE QUOTE

Il divario tra le due squadre, sulla carta, è ampio è anche le quote della diretta Milan Bruges lo confermano. Prendendo in esame le quote Sisal, l’1 del Milan è riportato a 1,45 mentre il 2 per i belga sale fino a 6,50 con il pareggio X che si ferma a 4,50.