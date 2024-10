VIDEO MILAN BRUGES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Sito di Milano il Milan si impone sul Bruges vincendo per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lombardi non iniziano la sfida nel migliore dei modi subendo anzi parecchio l’atteggiamento arrembante tenuto dai belgi che chiamano immediatamente in causa Maignan su un tentativo di Tzolis già al 2′.

Video Real Madrid Borussia Dortmund (5-2)/ Gol e highlights: rimonta Real (Champions League, 22 Ottobre 2024)

Lo stesso Tzolis forza poi l’estremo difensore francese a pararne un tiro in angolo anche al 7′ e sugli sviluppi di un corner, dopo la conclusione murata di De Cuyper, Ordonez coglie la traversa con un siluro dalla distanza all’8′. I minuti passano e il Diavolo prende fiducia calciando largo con Fofana al quarto d’ora e con Gabbia al 27′, oltre a costringere Mignolet a disinnescare Pulisic al 28′. Dopo il rischio corso sullo spunto di Jutgla del 32′, il Milan sblocca quindi il punteggio segnando con Pulisic il gol del vantaggio con una traiettoria ad insaccare la sfera direttamente dalla bandierina sul corner battuto dal numero undici. Le cose si complicano ulteriormente per il Club Brugge dal 40′, ovvero quando l’arbitro, su segnalazione del VAR, espelle Onyedika per un brutto intervento irregolare commesso nei confronti di Reijnders.

Video Monaco Stella Rossa (5-1)/ Gol e highlights: show di Minamino! (Champions League 22 ottobre 2024)

Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza e, a parte un tiro in curva di Theo Hernandez al 48′, i nerazzurri ripristinano l’equilibrio al 51′ con la rete siglata dal neo entrato Sabbe, assistito da un altro subentrato come Vetlesen. Nella parte finale della contesa i rossoneri si riportano avanti al 61′ con il gol firmato da Reijnders, su suggerimento di Okafor, appena inserito al posto di Leao. Proprio lo stesso Reijnders completa la doppietta personale, su passaggio di Chukwueze, calando il tris al 71′. Il giovane Camarda esordisce in Champions al 75′ strappando il record riguardante l’età a Moise Kean, stabilito ai tempi della Juventus, ma piomba nella disperazione a fine gara per colpa del gol siglato all’87’ ed annullato dal VAR per fuorigioco.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Juventus ko al 92'! (22 ottobre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Felix Zwayer, oltre ad aver mostrato un rosso ad Onyedika al 40′ tra le file del Bruges, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Learo al 50′, Morata al 59′, Gabbia al 71′ e Camarda all’88’ da un lato, Seys al 20′, Jashari al 23′ e Skoras al 73′ dall’altro. I tre punti conquistati in questo terzo turno della competizione continentale permettono al Milan di toccare quota 3 nella classifica della Champions League 2024/2025 in modo tale da aggangiare i diretti rivali di giornata del Bruges, rimasti appunto bloccati a 3 punti.

VIDEO MILAN BRUGES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS