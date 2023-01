Diretta Milan Torino/ Streaming video Canale 5 : Pioli vuole i quarti! (Coppa Italia)

DIRETTA MILAN TORINO: PARTITA NON BANALE!

Milan Torino si gioca in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 11 gennaio: prosegue il programma degli ottavi di Coppa Italia 2022-2023, anche questa sarà una gara secca con la possibilità di arrivare a supplementari e rigori. Eventualità che il Milan, che arriva dal beffardo pareggio contro la Roma, vuole scongiurare: inizia un periodo complesso che porterà alla Supercoppa della prossima settimana e poi al ritorno in Champions League (comunque più avanti), la rosa è corta al momento e dunque Stefano Pioli vuole sbrigare la pratica nei 90 minuti.

Il Torino in Coppa Italia ha schiantato il Cittadella per 4-0 nel turno precedente, ma ora chiaramente il compito è più ostico; i granata stanno facendo bene in stagione, anche se qualche calo rispetto all’inizio c’è stato come confermato anche dal pareggio contro la Salernitana, in una partita che comunque la squadra di Ivan Juric ha dominato dall’inizio alla fine. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Milan Torino; mentre aspettiamo che si giochi, prendiamoci un po’ di tempo per analizzare quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni per gli ottavi di Coppa Italia.

DIRETTA MILAN TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire Milan Torino in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

Pioli affronta la diretta Milan Torino facendo turnover: c’è l’ipotesi che siano titolari Devis Vsquez in porta, Thiaw al centro della difesa – insieme a Gabbia – e Vranckx a fare coppia con Pobega in mezzo al campo, anche se qui dipenderà dalle condizioni di Origi e Messias perché l’ex della partita potrebbe avanzare sulla trequarti, con Brahim Diaz o De Ketelaere (o magari Rafael Leao) come centravanti. Dest e Calabria (dirottato a sinistra) dovrebbero essere i due terzini; per il resto, le scelte dipendono appunto dalla forma fisica e da chi effettivamente recupererà ma Saelemaekers dovrebbe giocare, e Tonali resta preallertato.

Il Torino si presenta a San Siro con un 3-4-2-1 nel quale rivedremo Djidji e Ricardo Rodriguez, Etrit Berisha in porta e uno tra Buongiorno e Zima a completare la difesa; Singo a destra e Vojvoda a sinistra, poi Samuele Ricci nel settore nevralgico del campo a fare coppia con Linetty. In avanti, Sanabria può essere confermato e giocherà quasi certamente dall’inizio Aleksey Miranchuk; tuttavia c’è l’alternativa con Vlasic o Radonjic da prima punta, così che Karamoh sia certo di avere una maglia dal primo minuto. Anche Juric dunque può studiare varie soluzioni, staremo a vedere quello che deciderà alla fine l’allenatore croato dei granata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Milan Torino, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 5,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











