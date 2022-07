De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato: Salihamidzic è a Torino, Chelsea defilato

Calciomercato news, Salihamidzic a Torino per De Ligt al Bayern Monaco

La trattativa per portare Matthijs de Ligt al Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato sta per entrare nel vivo. La Juventus sta ragionando sull’eventuale partenza del difensore e poco fa il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic, ex giocatore bianconero, è arrivato a Torino per incontrare proprio i dirigenti del club piemontese. La scorsa settimana i tedeschi sono piombati sull’olandese che sembrava essere destinato al Chelsea.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset, la nuova offerta dei biancorossi per De Ligt sarebbe da 80 milioni di euro, cinque in più rispetto a quella iniziale a cui si aggiungevano addirittura 15 milioni di bonus. La Vecchia Signora si prepara a lasciar andare l’ex Ajax e valuta alcuni profili per poterlo sostituire a dovere all’interno dell’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato news, De Ligt al Bayern Monaco più che al Chelsea

Il passaggio di De Ligt al Bayern Monaco potrebbe dunque concretizzarsi in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Oltre al Bayern Monaco anche il Chelsea sembrava essersi mosso per tentare di accaparrarselo ma i londinesi del tecnico Tuchel non hanno più affondato il colpo, preferendo dedicarsi prima ad altre situazione. L’ultimo nome emerso per rimpiazzare De Ligt sarebbe quello di Presnel Kimpembe, di proprietà del Paris Saint-Germain.

