De Ligt alla Juventus/ Intesa totale con l’Ajax, ufficialità in arrivo. E Bonucci…

Matthijs de Ligt alla Juventus, ci siamo quasi: manca solo l’ufficialità, ma è fatta per l’arrivo in bianconero del centrale difensivo dell’Ajax. Reduce da una stagione da protagonista, il 19enne ha detto sì alla proposta della Vecchia Signora da diverso tempo: contratto fino al 30 giugno 2024 da 12 milioni di euro netti a stagione. La svolta però è arrivata solo nelle ultime ore, con l’Ajax che non ha fatto sconti alla Juve per il cartellino: come confermato dalla stampa olandese, De Telegraaf e Sportwereld in particolare, i due club hanno limato gli ultimi dettagli e l’accordo raggiunto prevede il versamento di 75 milioni di euro nelle casse biancorosse. Un’ulteriore conferma è arrivata dalla nota diramata dal club oranje, che ha confermato che il calciatore non partirà per il ritiro in Austria della formazione di Ten Hag: «Il giocatore non viaggia con il gruppo in attesa di un possibile trasferimento».

DE LIGT JUVENTUS, SARA’ SACRIFICATO BONUCCI?

«De Ligt un colpo pesantissimo. La Juve guarda sempre avanti, De Ligt è il futuro», il giudizio di Bobo Vieri sul colpo targato Juventus, con il centrale difensivo che comporrà con Giorgio Chiellini una delle coppie difensive più forti d’Europa. De Ligt – chiamato a gran voce in bianconero dal rapper Shade – potrebbe però presupporre un sacrificio degno di nota in difesa: come sottolineano i colleghi di Repubblica, sono troppi i cinque centrali di difesa a disposizione di Maurizio Sarri e non è da escludere un nuovo addio di Leonardo Bonucci. La Juventus ha bisogno di fare una cessione importante per mettere a posto il bilancio e, qualora Joao Cancelo non passasse al Manchester City, il numero 19 viterbese potrebbe fare la valigia: sulle sue tracce c’è il Paris Saint Germain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA