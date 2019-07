“De Ligt dell’estate”, video Shade/ Appello rap: “Vieni alla Juventus, c’è Cristiano”

La trattativa della Juventus con l’Ajax per De Ligt diventa una hit estiva. Merito di Shade, che ha prestato rime e rap all’idea bianconera di calciomercato. Il noto rapper, tifoso della Juventus, ha composto un freestyle di un minuto circa per raccontare la trattativa che dovrebbe portare il giovane difensore olandese alla Juventus. Ha usato il ritmo della sua nuova canzone, che si chiama “La hit dell’estate”. «Ricordo l’Ajax con cui sono uscito, colpo di testa e io ammutolito. Dopo ho sognato di avere Guardiola, ma sono finito ad avere Maurizio. Quest’estate invece no, mi sa che ti comprerò dopo Pellegrini e Rabiot», recita il testo improvvisato. E poi prosegue con un appello: «E quando ti prenderò, tornerà Buffon e non ci farai più gol. Non sei già nostro ma sento che ti amo, vieni alla Juve te lo chiede Cristiano. Io questa Champions la vinco insieme a te. Sei diventato De Ligt dell’estate, dai vieni in Serie A».

“DE LIGT DELL’ESTATE”, VIDEO SHADE A RADIO 105

Da “La hit dell’estate” a “De Ligt dell’estate”, il gioco di parole è servito. Shade poi a 105 Mi Casa ha parlato del suo nuovo brano. «C’è tutto il concept della ragazza che è lei la hit dell’estate». E poi c’è stato anche il pensiero che in radio sarebbe stata annunciata così. «La hit dell’estate è nata a fine aprile, pensavo di non uscire». Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, con la canzone che ha avuto successo, temeva di fare flop d’estate. E invece la canzone cantata in coppia con Federica Carta, “Senza farlo apposta”, è andata bene. «Sono molto contento, la gente nelle piazze canta e urla la canzone, anche i genitori dei ragazzi che vengono ai miei concerti». Il rapper ha raccontato poi di impegnarsi molto per i video dei suoi singoli: «Sono un agente segreto imbranato che deve trovare la hit dell’estate e alla fine mi innamoro di questa ragazza, Ludovica Pagani. Il video l’ho scritto in un’ora, i ragazzi lo hanno sistemato e l’abbiamo girato in un giorno e mezzo».





