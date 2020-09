De Luca ‘annuncia’ nuovo lockdown/ “Se contagi non calano richiuderemo tutto”

Il confermatissimo presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, si dice pronto ad un nuovo lockdown nel caso in cui i contagi dovessero risalire ancora: “Siamo in una fase delicata – le parole del governatore in diretta via Facebook, riportate da TgCom24.it – nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo nel pieno dell’epidemia, se la curva continua a salire chiuderemo tutto”, aggiungendo che “se l’alternativa è tra avere morti in strada o fare una allegra passeggiata, non ci sarà alcun dubbio”. De Luca ha promesso anche una stretta sulle mascherine (ricordiamo che in Campania sono obbligatorie anche all’aperto da qualche giorno), annunciando una sanzione da mille euro a chi non la indosserà: nelle prossime 24/48 ore ci sarà un periodo di tolleranza, poi scatteranno le multe. Il presidente campano ha quindi invitato il Viminale ad indurre le forze dell’ordine a controllare il rispetto delle norme anti-covid.

DE LUCA: “CHIEDO CHE LE FORZE DELL’ORDINE GARANTISCANO ATTUAZIONE ORDINANZE”

A riguardo ha spiegato: “Chiedo formalmente al ministero dell’Interno di sapere qual è il piano di intervento delle forze dell’ordine per garantire l’attuazione delle ordinanze nazionali e regionali. Dalla prossima settimana – ha aggiunto – voglio tutte le forze dell’ordine e le polizie municipali impegnate su questo tema, seriamente. Non mi si venga a dire che ci sono altre priorità. Lavorino con garbo, con rispetto, ma anche con pugno di ferro se necessario per il controllo del territorio e per tutelare il 99% dei cittadini dall’1% di irresponsabili che rischiano di rovinare la vita ai nostri familiari”. In conclusione il governatore ha invitato i suoi conterranei a compiere un altro sforzo, per evitare ripercussioni negative sulla salute quanto sull’economia: “Dobbiamo fare oggi uno sforzo straordinario, altrimenti avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie. Solo con comportamenti responsabili non avremo ripercussioni sulle attività economiche. Non si scherza più”.



