DE LUCA: “BUTTATO IL SANGUE PER PROTEGGERE LA CAMPANIA/ Video “Vergogna politicanti!”

Vera e propria sfuriata del del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i consiglieri di opposizione intervenuti nel dibattito sull’emergenza coronavirus in Consiglio regionale. De Luca ha rivendicato i successi del lockdown in Campania, dove la prevenzione dell’emergenza è riuscita perfettamente nonostante le molte, fosche previsioni della vigilia: “Ringrazio i colleghi che hanno partecipato a questo dibattito, quei pochi che hanno proposto delle idee e dato contributi di merito. Non ringrazio ma anzi esprimo il mio totale disprezzo per quelli che sono intervenuti in questo dibattito offendendo la dignità della Campania, la dignità del Governo Regionale e offendendo il sangue buttato da chi ha lavorato per due mesi difendendo questa Regione da un disastro possibile.” De Luca ha sottolineato l’importanza di aver agito con un programma portato avanti 24 ore su 24 sull’emergenza covid-19: “Un disastro evitato non per miracolo, non per fortuna né per la protezione di qualcuno, ma per l’impegno straordinario dei medici, degli infermieri, dei dipendenti regionali, dei dipendenti dei servizi pubblici e se è consentito, perché c’è stato un presidente che ha buttato il sangue dalla mattina alla sera. Queste cose non hanno bandiere politiche, è bene discutere da uomini: cerco dunque la collaborazione di chi ha onestà intellettuale e non di chi cerca di fare il politicante con demagogia ignorando completamente i fatti.”

DE LUCA: OSPEDALE COTUGNO ECCELLENZA MONDIALE CONTRO IL COVID

Secondo De Luca, dai consiglieri d’opposizione sono arrivate critiche esclusivamente pretestuose: “Ho sentito interventi che potevano essere fatti a Milano, a Bergamo, non in Campania. E che cosa avrebbero detto questi che hanno offeso la dignità della Campania se avessimo avuto in Campania 2000 morti nelle case di riposo che abbiamo avuto solo nella provincia di Bergamo. C’è veramente da vergognarsi per l’immagine che hanno cercato di diffondere. Ringrazio di cuore invece i colleghi che hanno dato un contributo di merito.” Non sono mancate le frecciate che hanno sempre contraddistinto il modus operandi del presidente della Regione Campania: “Un vecchio filosofo, Bacone, diceva: “La stupidità non è un argomento”. Se uno pone numeri falsi che cosa devo dialogare? Oggi la Campania è un modello, se a qualcuno che fa politica politicante non va giù ce ne faremo una ragione. Il Cotugno è il primo ospedale al modo per la cura del coronavirus. Ce ne dovevamo accorgere con il New York Times? Alcuni interventi erano preparati come le lettere di Totò, ce le avevano da 6 mesi nel cassetto. Una demagogia e una volgarità insopportabili.” E il modello Campania può essere sbandierato dalla Regione a livello internazionale.





