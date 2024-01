DIRETTA/ De Rossi, conferenza stampa Roma streaming video tv: l’evento inizia! (oggi 19 gennaio 2024)

DIRETTA CONFERENZA STAMPA DE ROSSI ROMA: L’EVENTO INIZIA

Sta per cominciare la diretta della conferenza stampa di Daniele De Rossi, che è la conferenza pre-partita di Roma Verona di domani, ma di fatto fungerà anche da presentazione di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Roma. L’attesa è grande per capire quali saranno le prime parole, le emozioni e gli obiettivi di De Rossi all’inizio di questa nuova avventura che ne sancisce il ritorno alla Roma con il difficile ruolo di successore di un certo José Mourinho sulla panchina dei giallorossi.

SPILLO/ Mourinho, De Rossi e Spalletti: che incroci dietro la follia dei Friedkin

Facile prevedere che le domande saranno molto di più sulla sua nuova avventura, su come vorrà far giocare la Roma e magari anche su Mourinho piuttosto che sulla partita in senso stretto, di certo questa può essere la svolta per la carriera del Daniele De Rossi allenatore, che finora vanta come unica esperienza precedente quella dall’ottobre 2022 al febbraio 2023 sulla panchina della Spal in Serie B, con il deludente bilancio di tre vittorie, sei pareggi e otto sconfitte su 17 partite, Coppa Italia compresa. Adesso però le uniche parole che contano saranno quelle dell’ex “capitan futuro”: diamo spazio alla diretta della conferenza stampa di Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPILLO/ Mourinho, De Rossi e Spalletti: che incroci dietro la follia dei Friedkin

Diretta conferenza stampa De Rossi Roma streaming video tv: come vedere l’evento

Tra le conferenza stampa della vigilia della ventunesima giornata di campionato di Serie A, c’è tanta curiosità intorno a quella di Daniele De Rossi. Dopo aver guidato per anni la Roma in campo e aver ereditato la fascia di capitano da Francesco Totti, Daniele De Rossi che, dopo il ritiro ha scelto di diventare allenatore, è pronto a farlo anche in panchina. La scelta di De Rossi come nuovo allenatore della Roma è stata accolta con entusiasmo dai tifosi giallorossi, da sempre legatissimi all’ex capitan futuro.

SPILLO/ Mourinho, De Rossi e Spalletti: che incroci dietro la follia dei Friedkin

L’appuntamento con la sua prima conferenza stampa da allenatore è così attesissimo. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, ma potrà essere seguito in diretta streaming video attraverso i canali ufficiali della società giallorossa sulle pagine Facebook e X, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Prime parole alla stampa del nuovo allenatore della Roma

Dopo aver guidato i primi allenamenti, Daniele De Rossi è pronto all’esordio in campionato sulla panchina della Roma. Il nuovo allenatore giallorosso esordirà sabato 20 gennaio, alle 18, contro l’Hellas Verona nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona di Baroni. Come da tradizione, alla vigilia del match, è prevista la conferenza stampa. L’appuntamento è alle 10 presso la sala stampa del Fulvio Bernardini. Formalmente si tratta della conferenza stampa del pre-partita, ma sulla carta, la conferenza servirà anche per presentare ufficialmente De Rossi come allenatore della Roma.

L’ex capitan futuro della Roma è stato scelto dalla società per sostituire Josè Mourinho, esonerato dopo gli ultimi risultati negativi della squadra. De Rossi traghetterà la Roma fino al termine della stagione e, successivamente, si deciderà quale sarà il suo futuro. Alle 10 di oggi, così, parlerà ufficialmente alla stampa della partita contro l’Hellas Verona ma anche della scelta di accettare l’offerta della società e diventare il nuovo allenatore della Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA